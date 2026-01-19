Capa Jornal Amazônia
Banco Central diz que Pix teve instabilidade após problemas internos, mas já opera normalmente

As falhas aconteceram entre 14h31 e 15h10, de acordo com o BC.

Estadão Conteúdo
fonte

Febraban defende o Pix como "uma infraestrutura pública de pagamento que favorece o bom funcionamento do sistema de pagamentos", diz nota da entidade (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Banco Central afirmou nesta sexta-feira, 19, que o Pix já está "operando normalmente", após usuários terem reclamado de instabilidade no sistema de pagamento instantâneo no período da tarde.

Em nota, a autoridade monetária confirmou ter identificado indisponibilidade decorrente de problemas internos no serviço do Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), a base central de dados central do Pix. As falhas aconteceram entre 14h31 e 15h10, de acordo com o BC.

"As equipes técnicas atuaram na identificação e resolução da causa, e o Pix já está operando normalmente", informou a autoridade monetária.


