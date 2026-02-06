Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Proposta prevê biometria de recém-nascidos e mães ainda na maternidade; saiba mais

O objetivo é a criação de um plano nacional para coleta de dados biométricos de recém-nascidos e mães desde o parto, com foco na identificação civil e no combate a crimes

Gabrielle Borges
fonte

A proposta é que a identificação biométrica acompanhe a criança desde os primeiros momentos de vida (Reprodução/ FreePik)

A Câmara dos Deputados avalia um projeto de lei que permite a coleta de dados biométricos de mães e recém-nascidos ainda nas salas de parto. A proposta institui o Plano Nacional de Identificação Biométrica Neonatal e estabelece que o registro seja realizado no momento do nascimento, integrando a documentação oficial emitida pelas maternidades.

O autor da proposta, o deputado Adail Filho (Republicanos-AM), afirma que a iniciativa representa um avanço na modernização do sistema de identificação civil no Brasil, alinhando o país a modelos já adotados internacionalmente.

Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca que a formação de uma base nacional de dados biométricos desde o nascimento pode subsidiar políticas públicas mais eficazes e reforçar o combate a crimes como tráfico de crianças, troca de bebês e adoções ilegais.

VEJA MAIS

image Bebê declarado morto acorda no velório e morre um dia depois na UTI; entenda o caso
Recém-nascido, que foi retirado do próprio caixão após ser dado como morto, faleceu na maternidade


image Bebê quase perde os dedos do pé após lavagem de roupa; veja os riscos
O pequeno Elliot desenvolveu a Síndrome do Torniquete Capilar


image Recém-nascido é encontrado em sacola de lixo por garis
O Conselho Tutelar e a Vara de Infância já foram acionados para a investigação do caso

Facilidade para emissão de Carteira Nacional de Identidade

A proposta é que a identificação biométrica acompanhe a criança desde os primeiros momentos de vida, garantindo a vinculação segura entre mãe e filho e facilitando, ao longo do tempo, o acesso a serviços públicos e políticas sociais.

O texto do projeto estabelece ainda que o processo para emissão da Carteira de Identidade Nacional possa ter início já na maternidade, o que tende a diminuir a burocracia enfrentada pelas famílias. Para partos realizados fora do ambiente hospitalar, a proposta atribui ao profissional de saúde responsável pelo atendimento a tarefa de coletar a biometria da mãe e do recém-nascido.

Projeto está em estudo na Câmara

O projeto tramita em caráter conclusivo, o que permite a aprovação pelas comissões da Câmara sem necessidade de votação em plenário. Antes disso, o texto será analisado por colegiados das áreas de saúde, infância, segurança pública, finanças e Constituição e Justiça. Se avançar em todas as etapas, seguirá para o Senado.

A proposta também deve gerar debates durante a tramitação, especialmente sobre proteção de dados pessoais, segurança das informações biométricas e garantias de privacidade de mães e recém-nascidos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Projeto de Lei

projeto de biometria de recém nascidos
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

VEÍCULOS

Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

Balanço da Fenabrave aponta 12.094 emplacamentos no estado em janeiro de 2026. Em Belém, busca por renda extra e fuga do trânsito motivam os consumidores.

06.02.26 7h00

Zayn anuncia show no Brasil da turnê 'Konnakol'; confira detalhes

05.02.26 19h38

haja grana!

Futebol brasileiro gasta R$ 948 milhões e lidera ranking de transferências em janeiro no mundo

As equipes inglesas investiram US$ 363 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão) em transferências, enquanto as italianas desembolsaram US$ 283 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão).

05.02.26 14h28

PROPOSTA

Trump convida Brasil para integrar bloco internacional de minerais críticos

Bloco pretende reunir países estratégicos para reduzir a concentração da produção, do refino e da industrialização desses minerais, atualmente dominados pela China

04.02.26 19h16

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Suzane von Richthofen é acusada por prima de furtar casa do tio morto e pode voltar à cadeia

Silvia Gonzalez Magnani registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo na última terça-feira (3)

05.02.26 23h46

EMPRÉSTIMO

'Pix fiado': transferências no crédito passam a permitir até R$ 15 mil; entenda como funciona

Modalidade permite enviar dinheiro instantaneamente mesmo sem saldo em conta, com valor lançado na fatura do cartão

06.02.26 9h05

CONFUSÃO

VIDEO: bolo de 50 metros acaba em menos de 30 segundos em Macapá

Distribuição do tradicional bolo reuniu centenas de pessoas no Centro da capital e foi marcada por correria e confusão

06.02.26 9h01

FEMINICÍDIO

Mulher é morta pelo namorado e motorista de app denuncia o crime

A universitária e auxiliar administrativa Luciana Cordeio do Nascimento, de 27 anos, foi vítima de feminicídio na noite dessa terça-feira (3) minutos após solicitar uma corrida por aplicativo. O autor do crime, identificado como Bruno Ribeiro da Silva, de 30 anos, foi localizado e está preso

04.02.26 21h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda