Bebê quase perde os dedos do pé após lavagem de roupa; veja os riscos

Lavar roupas de recém-nascidos exige um cuidado especial, principalmente quando se trata de questões relacionadas à higiene e sobre manter a maciez do tecido. Em fevereiro deste ano, a britânica Danielle Beardsley, de 34 anos, vivenciou uma situação assustadora ao perceber que o seu filho, Elliot Thomson, de cinco meses, quase perdeu os dedos do pé em razão de alguns fios de cabelo que estavam presos em sua roupa.

Danielle conta que descobriu o fato enquanto pesava seu bebê com uma enfermeira neonatal. Ao avistar os pés da criança, a mãe logo notou que os dedos estavam vermelhos e em carne viva, e percebeu também que havia fios de cabelo enrolados ao redor de três dedos do pé direito de Elliot. Com a situação, ela acredita que o cabelo dela ou da filha mais velha tenha ficado preso na vestimenta do bebê porque ela não havia sido lavada do avesso como deveria.

Em entrevista ao jornal britânico The Sun, a mãe da bebê revelou com detalhes como percebeu os fios no pé da criança. “Enquanto tirávamos o pijama pela manhã, vi que o dedo do pé dele estava muito vermelho. A enfermeira que fazia uma visita no momento disse: ‘Acho que pode ser um torniquete capilar’, pois conseguimos ver os fios de cabelo e fiapos presos no segundo, terceiro e quarto dedos. O segundo dedo tinha a maior quantidade de fios ao redor, apertando cada vez mais a pele”, relatou Danielle.

O que é Síndrome do Torniquete Capilar

Após analisarem a gravidade do acontecimento, a mãe de Elliot levou às pressas o filho para o pronto-socorro, onde os médicos puderam remover os fios, o que restaurou a circulação do bebê. Porém, o filho de Danielle ainda desenvolveu a Síndrome do Torniquete Capilar, que é caracterizada por ser uma condição que afeta os recém-nascidos quando os fios de cabelo se enrolam nos dedos dos pés, das mãos, ou na língua, ou no coto umbilical.

