Roupas: dicas de produtos para lavar e passar com praticidade

A roupa limpa, macia e com aquele cheiro único após a lavagem proporciona uma sensação de tranquilidade e relaxamento. Para te ajudar a alcançar essa missão separamos algumas dicas para ter uma roupa sempre limpa e cheirosa com produtos disponíveis no supermercado Preço Baixo.

O segredo é a escolha dos produtos ideais para cada tipo de roupa levando em conta as texturas, cores, tecidos e especificidades para que a lavagem seja realizada com sucesso.

O sabão é um dos principais aliados da limpeza e deve ser selecionado de acordo com o seu uso: máquina de lavar ou peças a mão, lavagem leve ou mais profunda. Para este último caso, o mais indicado é o formato em pó, porque ele garante a remoção da sujeira mais pesada e os grãos presentes em sua composição conseguem agir com mais eficácia sobre as manchas.

Já para o caso de limpeza mais leve, o lava roupas líquido é o mais recomendado para peças mais delicadas, como lã, seda, tricô e rendas. O sabão glicerinado neutro também ajuda nessa lavagem mais leve e é o mais ideal para os cuidados com roupas infantis e para pessoas alérgicas.

Produtos de limpeza de diferentes marcas podem ser encontrados no Preço Baixo (André Oliveira / O Liberal)

Além do sabão, outros produtos como o amaciante fazem a diferença no resultado final das roupas. Ele é o responsável por deixar as peças macias, cheirosas, além de outras funcionalidades, por exemplo, lavar pisos, espelhos, carpetes e preparar aromatizantes feitos em casa.

A seção de limpeza do supermercado Preço Baixo possui sabão em pó, lava roupas líquido, tira mancha, amaciantes para roupas com diferentes fragrâncias, removedores mais pesados de sujeiras e vários outros itens para garantir uma lavagem potente para suas roupas.

Após a lavagem é o momento de passar as peças e a atenção deve ser redobrada para finalizar uma peça impecável e sem surpresas. O mercado conta com produtos que auxiliam no processo. É o caso dos que amaciam as fibras do tecido e facilitam o processo de passar.

Outra dica é nunca amassar as peças após a secagem. Já as deixe dobradas, pois facilita no momento de passar. As roupas em estado úmido também são mais fáceis para desamassar.

