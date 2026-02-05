Suzane von Richthofen é acusada por prima de furtar casa do tio morto e pode voltar à cadeia

Suzane von Richthofen é acusada pela prima Silvia Gonzalez Magnani de furtar a casa do tio Miguel Abdalla Neto, encontrado morto na residência no dia 9 de janeiro. O médico aposentado de 76 anos morava na Vila Congonhas, Zona Sul de São Paulo (SP). Segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, na última terça-feira (3), Suzane teria levado lavadora de roupas, sofá, cadeira ou poltrona e bolsa com documentos e dinheiro.

Silvia registrou a acusação em meio a uma disputa pelo espólio de Miguel, avaliado em, aproximadamente, R$ 5 milhões. Desde que o médico morreu, ela e Suzane brigam na Justiça por quem será o inventariante e quem herdará os bens, propriedades e direitos do tio. Suzane, conforme processo que tramita na Vara de Família e Sucessões de Santo Amaro, já confessou que entrou na casa e levou alguns pertences, como um carro Subaru XV, além de ter soldado o portão.

O registro do boletim de ocorrência torna Suzane, formalmente, acusada de furto. Se as investigações concluírem que houve crime, ela pode retornar à prisão para cumprir o restante da pena de 39 anos pelo homicídio dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, em regime fechado. Condenada em 2002, Suzane conquistou o direito a regime aberto após 20 anos.