VIDEO: bolo de 50 metros acaba em menos de 30 segundos em Macapá

A comemoração pelos 268 anos de Macapá, capital do Amapá, celebrada na última quarta-feira (4), teve como um dos momentos mais aguardados o tradicional corte do bolo de 50 metros. A cena, no entanto, chamou atenção pela rapidez: o bolo foi completamente distribuído em menos de 30 segundos, em meio a correria e confusão entre o público.

A distribuição ocorreu na Avenida General Gurjão, no Centro da cidade, e reuniu centenas de pessoas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o público avança em direção à mesa do bolo com baldes, potes de diferentes tamanhos, sacolas e até panelas para garantir um pedaço.

Produzido com massa amanteigada e cobertura de chantininho, o bolo levou cerca de uma semana para ser preparado. A montagem começou ainda durante a madrugada do dia da celebração, como parte da programação oficial do aniversário da capital.

Antes da liberação geral, idosos e pessoas com deficiência receberam os primeiros pedaços do bolo, servidos em potes descartáveis. Em seguida, o acesso foi liberado ao público em geral. Em poucos instantes, toda a estrutura foi esvaziada.