Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VIDEO: bolo de 50 metros acaba em menos de 30 segundos em Macapá

Distribuição do tradicional bolo reuniu centenas de pessoas no Centro da capital e foi marcada por correria e confusão

Hannah Franco
fonte

Bolo de 50 metros é distribuído em segundos durante aniversário de 268 anos de Macapá (Reprodução/Instagram)

A comemoração pelos 268 anos de Macapá, capital do Amapá, celebrada na última quarta-feira (4), teve como um dos momentos mais aguardados o tradicional corte do bolo de 50 metros. A cena, no entanto, chamou atenção pela rapidez: o bolo foi completamente distribuído em menos de 30 segundos, em meio a correria e confusão entre o público.

A distribuição ocorreu na Avenida General Gurjão, no Centro da cidade, e reuniu centenas de pessoas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o público avança em direção à mesa do bolo com baldes, potes de diferentes tamanhos, sacolas e até panelas para garantir um pedaço.

VEJA MAIS

image Ficou parecida? Artista viraliza ao fazer bolo com o rosto de Patixa Teló; veja o vídeo!
O influenciador João Doce ficou conhecido na internet ao fazer esculturas em miniaturas e bolos realistas de personalidades famosas

image População faz festa após conseguir pedaço de bolo do aniversário de Belém; veja curiosidades do doce
Nessa segunda-feira (12), a capital do Pará completa 410 anos com festa tradicional no Ver-O-Peso

Produzido com massa amanteigada e cobertura de chantininho, o bolo levou cerca de uma semana para ser preparado. A montagem começou ainda durante a madrugada do dia da celebração, como parte da programação oficial do aniversário da capital.

Antes da liberação geral, idosos e pessoas com deficiência receberam os primeiros pedaços do bolo, servidos em potes descartáveis. Em seguida, o acesso foi liberado ao público em geral. Em poucos instantes, toda a estrutura foi esvaziada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bolo gigante

macapá
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

VEÍCULOS

Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

Balanço da Fenabrave aponta 12.094 emplacamentos no estado em janeiro de 2026. Em Belém, busca por renda extra e fuga do trânsito motivam os consumidores.

06.02.26 7h00

Zayn anuncia show no Brasil da turnê 'Konnakol'; confira detalhes

05.02.26 19h38

haja grana!

Futebol brasileiro gasta R$ 948 milhões e lidera ranking de transferências em janeiro no mundo

As equipes inglesas investiram US$ 363 milhões (cerca de R$ 1,9 bilhão) em transferências, enquanto as italianas desembolsaram US$ 283 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão).

05.02.26 14h28

PROPOSTA

Trump convida Brasil para integrar bloco internacional de minerais críticos

Bloco pretende reunir países estratégicos para reduzir a concentração da produção, do refino e da industrialização desses minerais, atualmente dominados pela China

04.02.26 19h16

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Suzane von Richthofen é acusada por prima de furtar casa do tio morto e pode voltar à cadeia

Silvia Gonzalez Magnani registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo na última terça-feira (3)

05.02.26 23h46

EMPRÉSTIMO

'Pix fiado': transferências no crédito passam a permitir até R$ 15 mil; entenda como funciona

Modalidade permite enviar dinheiro instantaneamente mesmo sem saldo em conta, com valor lançado na fatura do cartão

06.02.26 9h05

CONFUSÃO

VIDEO: bolo de 50 metros acaba em menos de 30 segundos em Macapá

Distribuição do tradicional bolo reuniu centenas de pessoas no Centro da capital e foi marcada por correria e confusão

06.02.26 9h01

FEMINICÍDIO

Mulher é morta pelo namorado e motorista de app denuncia o crime

A universitária e auxiliar administrativa Luciana Cordeio do Nascimento, de 27 anos, foi vítima de feminicídio na noite dessa terça-feira (3) minutos após solicitar uma corrida por aplicativo. O autor do crime, identificado como Bruno Ribeiro da Silva, de 30 anos, foi localizado e está preso

04.02.26 21h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda