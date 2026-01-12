População faz festa após conseguir pedaço de bolo do aniversário de Belém; veja curiosidades do doce

Belém do Pará celebra 410 anos nessa segunda-feira (12). Como parte da tradição da cidade, a comemoração foi no Complexo do Ver-O-Peso, com bolo gigante. Após o parabéns, dois senhores ficaram bastante empolgados ao conquistarem um pedaço do doce.

No local, centenas de pessoas se reuniram para comemorar o aniversário da cidade. O bolo de 15 metros foi distribuído pela organização em caixinhas personalizadas, garantindo que todos os presentes pudessem degustar. Ingredientes tradicionais da Amazônia foram utilizados no doce, como cumaru, cupuaçu e castanha-do-pará.

Curiosidades sobre o bolo dos 410 anos de Belém

O bolo feito para comemorar os 410 anos de Belém teve 15 metros e, conforme estimativa, deveria render entre cinco e sete mil fatias. A responsável pela produção foi a confeiteira Dina Carvalho, da Bendina Casa de Pães e Doces. No total, o doce levou 18 quilos de margarina, 10 quilos de manteiga, 21 quilos de açúcar, 680 ovos, 72 quilos de trigo, 26 litros de leite, 2,5 litro de suco de limão, 1,5 quilos de fermento e 400 gramas de raspas de cumaru.

A massa do bolo foi feita com essência de cumaru. Para o recheio, utilizou-se doce de cupuaçu e praliné de castanha-do-pará. Na cobertura, a escolha foi de marshmallow de cupuaçu.