Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

População faz festa após conseguir pedaço de bolo do aniversário de Belém; veja curiosidades do doce

Nessa segunda-feira (12), a capital do Pará completa 410 anos com festa tradicional no Ver-O-Peso

Lívia Ximenes
fonte

População de Belém comemora ao conseguir pedaços de bolo do aniversário de 410 anos da cidade (Reprodução)

Belém do Pará celebra 410 anos nessa segunda-feira (12). Como parte da tradição da cidade, a comemoração foi no Complexo do Ver-O-Peso, com bolo gigante. Após o parabéns, dois senhores ficaram bastante empolgados ao conquistarem um pedaço do doce.

VEJA MAIS

image Corte do bolo de 15 metros celebra 410 anos de Belém com sabores amazônicos no Ver-o-Peso
A cerimônia, que reuniu moradores e autoridades, teve parabéns e a distribuição das dezenas de fatias

image Restauros de ícones arquitetônicos reforçam preservação histórica de Belém
As intervenções simultâneas realçam a importância da preservação cultural e projetam novos usos para espaços

image Missa na Catedral Metropolitana marca início da programação de aniversário de Belém, nesta segunda
A celebração religiosa reuniu autoridades e a população em um momento de fé

No local, centenas de pessoas se reuniram para comemorar o aniversário da cidade. O bolo de 15 metros foi distribuído pela organização em caixinhas personalizadas, garantindo que todos os presentes pudessem degustar. Ingredientes tradicionais da Amazônia foram utilizados no doce, como cumaru, cupuaçu e castanha-do-pará.

Curiosidades sobre o bolo dos 410 anos de Belém

O bolo feito para comemorar os 410 anos de Belém teve 15 metros e, conforme estimativa, deveria render entre cinco e sete mil fatias. A responsável pela produção foi a confeiteira Dina Carvalho, da Bendina Casa de Pães e Doces. No total, o doce levou 18 quilos de margarina, 10 quilos de manteiga, 21 quilos de açúcar, 680 ovos, 72 quilos de trigo, 26 litros de leite, 2,5 litro de suco de limão, 1,5 quilos de fermento e 400 gramas de raspas de cumaru.

A massa do bolo foi feita com essência de cumaru. Para o recheio, utilizou-se doce de cupuaçu e praliné de castanha-do-pará. Na cobertura, a escolha foi de marshmallow de cupuaçu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bolo de aniversário de belém

bolo belém 410 anos

belém 410 anos
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Turismo

Cruzeiro transatlântico chega a Belém nesta segunda (12) e abre sequência de visitas em janeiro

A temporada de cruzeiros teve início em outubro de 2025 e segue até abril de 2026

12.01.26 12h24

BDAY

Xand Avião comanda o 'parabéns' de Belém em domingo de festa no Portal da Amazônia

Programação gratuita une a irreverência do Bloco Fofó de Belém à batida de Xand Avião e Carabao; confira os horários das apresentações

11.01.26 7h00

doação

ONG mobiliza público em Belém para encontrar lares para pets adultos e filhotes

Evento realizado pela ONG Adoção com Amor em parceria com o projeto Au Family reuniu cães e gatos no Castanheira Shopping

10.01.26 13h07

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

MAIS LIDAS EM BELÉM

Fogo

Incêndio no edifício Banna: fogo em apartamento no bairro de Nazaré provoca pânico em moradores

Caso aconteceu na noite de domingo (11); morador saiu pelo lado de fora do prédio para escapar das chamas

11.01.26 21h51

BELÉM

Idoso de 93 anos anda por parapeito do 8º andar para fugir de incêndio em Belém

Um apartamento no edifício Banna, no bairro Nazaré, pegou fogo nesse domingo (11)

12.01.26 8h21

SATISFAÇÃO

Belém 410 anos: Novo Mercado de São Brás fortalece autoestima e identidade na capital

Em meio à variedade gastronômica oferecida pelo novo espaço, a culinária local se afirma como a principal escolha do público, que aprovou a revitalização

12.01.26 7h00

último adeus

Corpo de Irmã Henriqueta é velado na Alepa, em Belém

Irmã Henriqueta Cavalcante morreu em um acidente de trânsito ocorrido no sábado (10), na Paraíba

11.01.26 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda