Corte do bolo de 15 metros celebra 410 anos de Belém com sabores amazônicos no Ver-o-Peso

O aniversário de 410 anos de Belém, celebrado nesta segunda-feira (12), teve como ponto alto o tradicional corte do bolo gigante com ingredientes amazônicos no Ver-o-Peso. A cerimônia, que reuniu moradores e autoridades em um dos principais cartões postais da cidade, teve parabéns e a distribuição das dezenas de fatias para o grande público que foi celebrar a data comemorativa.

A movimentação no Ver-o-Peso começou desde cedo. Familiares, feirantes e moradores se reuniram diante da mesa com bolo de 15 metros para acompanhar e registrar o momento. Por volta das 11h, após o canto de parabéns, o prefeito Igor Normando e o vice-prefeito Cássio Andrade realizaram o corte simbólico e teve início a distribuição. A divisão das porções ocorreu em pequenas caixinhas para garantir organização e que todos pudessem levar um pedaço. Além de vereadores e demais autoridades municipais, estiveram no local a vice-governadora Hana Ghassan, pelo ministro das Cidades Jader Filho.

Prefeito Igor Normando fazendo o corte do bolo de 15 metros na celebração dos 410 anos de Belém. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Bolo

Produzido artesanalmente, o bolo deste ano tem 15 metros de comprimento, duas camadas e sabores regionais que destacam o cupuaçu, a castanha-do-pará e o cumaru, considerado a baunilha amazônica. Ao final da cerimônia, as fatias foram distribuídas em pequenas caixinhas para organizar o fluxo e garantir que o público presente pudesse levar ao menos um pedaço. A estimativa é de que o bolo rendesse entre 5 mil e 7 mil porções.

Além de símbolo cultural, o bolo chama atenção pelo processo de produção. A receita é conduzida pela confeiteira Dina Carvalho, gestora da Bendina Casa de Pães e Doces, que coordena uma equipe de cerca de sete pessoas durante quatro dias, além de outros seis profissionais encarregados do transporte até o local da festa.

A preparação começou ainda na quinta-feira (8), com a montagem das placas. No sábado (10) foi a vez dos recheios e, da madrugada de domingo para segunda, ocorreu a finalização. O transporte saiu às 4h da manhã do dia do aniversário e a ornamentação foi concluída já no Ver-o-Peso. Esta é a terceira vez que o empreendimento assina o bolo, após ser responsável pelas edições de 2023 e 2024.

A composição reforça a identidade gastronômica da Amazônia. A massa leva essência de cumaru e o recheio combina doce de cupuaçu e praliné de castanha-do-pará, cobertos por marshmallow de cupuaçu. Para alcançar o resultado, são utilizados 18 quilos de margarina, 10 quilos de manteiga, 21 quilos de açúcar, 680 ovos, 72 quilos de trigo, 26 litros de leite, 2,5 litros de suco de limão, 1,5 quilo de fermento e 400 gramas de raspas de cumaru.

Com o corte do bolo, Belém abriu oficialmente o ciclo comemorativo dos 410 anos, reforçando uma tradição que atravessa gerações e que integra o patrimônio afetivo da cidade. Para Dina Carvalho, o legado é também visual. “Este ano conseguimos criar um layout especial. Vai ser um bolo lindo”, adiantou antes da celebração.