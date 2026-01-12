Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Corte do bolo de 15 metros celebra 410 anos de Belém com sabores amazônicos no Ver-o-Peso

A cerimônia, que reuniu moradores e autoridades, teve parabéns e a distribuição das dezenas de fatias

O Liberal
fonte

Corte do bolo de 15 metros celebra 410 anos de Belém com sabores amazônicos no Ver-o-Peso. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

O aniversário de 410 anos de Belém, celebrado nesta segunda-feira (12), teve como ponto alto o tradicional corte do bolo gigante com ingredientes amazônicos no Ver-o-Peso. A cerimônia, que reuniu moradores e autoridades em um dos principais cartões postais da cidade, teve parabéns e a distribuição das dezenas de fatias para o grande público que foi celebrar a data comemorativa.

A movimentação no Ver-o-Peso começou desde cedo. Familiares, feirantes e moradores se reuniram diante da mesa com bolo de 15 metros para acompanhar e registrar o momento. Por volta das 11h, após o canto de parabéns, o prefeito Igor Normando e o vice-prefeito Cássio Andrade realizaram o corte simbólico e teve início a distribuição. A divisão das porções ocorreu em pequenas caixinhas para garantir organização e que todos pudessem levar um pedaço. Além de vereadores e demais autoridades municipais, estiveram no local a vice-governadora Hana Ghassan, pelo ministro das Cidades Jader Filho.

image Prefeito Igor Normando fazendo o corte do bolo de 15 metros na celebração dos 410 anos de Belém. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Bolo

Produzido artesanalmente, o bolo deste ano tem 15 metros de comprimento, duas camadas e sabores regionais que destacam o cupuaçu, a castanha-do-pará e o cumaru, considerado a baunilha amazônica. Ao final da cerimônia, as fatias foram distribuídas em pequenas caixinhas para organizar o fluxo e garantir que o público presente pudesse levar ao menos um pedaço. A estimativa é de que o bolo rendesse entre 5 mil e 7 mil porções.

Além de símbolo cultural, o bolo chama atenção pelo processo de produção. A receita é conduzida pela confeiteira Dina Carvalho, gestora da Bendina Casa de Pães e Doces, que coordena uma equipe de cerca de sete pessoas durante quatro dias, além de outros seis profissionais encarregados do transporte até o local da festa.

A preparação começou ainda na quinta-feira (8), com a montagem das placas. No sábado (10) foi a vez dos recheios e, da madrugada de domingo para segunda, ocorreu a finalização. O transporte saiu às 4h da manhã do dia do aniversário e a ornamentação foi concluída já no Ver-o-Peso. Esta é a terceira vez que o empreendimento assina o bolo, após ser responsável pelas edições de 2023 e 2024.

bolo-aniversario-belém

A composição reforça a identidade gastronômica da Amazônia. A massa leva essência de cumaru e o recheio combina doce de cupuaçu e praliné de castanha-do-pará, cobertos por marshmallow de cupuaçu. Para alcançar o resultado, são utilizados 18 quilos de margarina, 10 quilos de manteiga, 21 quilos de açúcar, 680 ovos, 72 quilos de trigo, 26 litros de leite, 2,5 litros de suco de limão, 1,5 quilo de fermento e 400 gramas de raspas de cumaru.

Com o corte do bolo, Belém abriu oficialmente o ciclo comemorativo dos 410 anos, reforçando uma tradição que atravessa gerações e que integra o patrimônio afetivo da cidade. Para Dina Carvalho, o legado é também visual. “Este ano conseguimos criar um layout especial. Vai ser um bolo lindo”, adiantou antes da celebração.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

aniversário de belém

corte do bolo de belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Turismo

Cruzeiro transatlântico chega a Belém nesta segunda (12) e abre sequência de visitas em janeiro

A temporada de cruzeiros teve início em outubro de 2025 e segue até abril de 2026

12.01.26 12h24

BDAY

Xand Avião comanda o 'parabéns' de Belém em domingo de festa no Portal da Amazônia

Programação gratuita une a irreverência do Bloco Fofó de Belém à batida de Xand Avião e Carabao; confira os horários das apresentações

11.01.26 7h00

doação

ONG mobiliza público em Belém para encontrar lares para pets adultos e filhotes

Evento realizado pela ONG Adoção com Amor em parceria com o projeto Au Family reuniu cães e gatos no Castanheira Shopping

10.01.26 13h07

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

MAIS LIDAS EM BELÉM

Fogo

Incêndio no edifício Banna: fogo em apartamento no bairro de Nazaré provoca pânico em moradores

Caso aconteceu na noite de domingo (11); morador saiu pelo lado de fora do prédio para escapar das chamas

11.01.26 21h51

BELÉM

Idoso de 93 anos anda por parapeito do 8º andar para fugir de incêndio em Belém

Um apartamento no edifício Banna, no bairro Nazaré, pegou fogo nesse domingo (11)

12.01.26 8h21

SATISFAÇÃO

Belém 410 anos: Novo Mercado de São Brás fortalece autoestima e identidade na capital

Em meio à variedade gastronômica oferecida pelo novo espaço, a culinária local se afirma como a principal escolha do público, que aprovou a revitalização

12.01.26 7h00

último adeus

Corpo de Irmã Henriqueta é velado na Alepa, em Belém

Irmã Henriqueta Cavalcante morreu em um acidente de trânsito ocorrido no sábado (10), na Paraíba

11.01.26 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda