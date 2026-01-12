Capa Jornal Amazônia
Missa na Catedral Metropolitana marca início da programação de aniversário de Belém, nesta segunda

A celebração religiosa reuniu autoridades e a população em um momento de fé

O Liberal
fonte

Missa na Catedral Metropolitana marca início da programação de aniversário de Belém. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

A programação especial em comemoração aos 410 anos de Belém começou, por volta de 8h30 desta segunda-feira (12), com a Missa de Ação de Graças na Catedral Metropolitana de Belém (Igreja da Sé), no bairro da Cidade Velha.

A cerimônia reuniu autoridades e a população em um momento de fé e celebração pela história da cidade. 

image Prefeito Igor Normando faz a Primeira Leitura que trata sobre a profecia de Miquéias. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

A missa foi celebrada pelo monsenhor Ronaldo Menezes e contou com a presença do prefeito Igor Normando. Na sequência, o prefeito vai entregar o Complexo do Ver-o-Peso à população, marcando mais um avanço na requalificação de um dos maiores símbolos culturais e turísticos da cidade. E, às 10 horas, todos se reúnem para cantar os parabéns a Belém ao redor do tradicional bolo de aniversário.

image Monsenhor Ronaldo Menezes leva palavra de fé e amor durante a missa de aniversário de Belém. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Encerrando a programação deste dia 12 de janeiro, às 16h, a Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo do Estado, realiza a entrega da Usina da Paz do distrito de Icoaraci, a 21ª unidade instalada no Pará.

