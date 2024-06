Mulher dada como morta é encontrada viva por funcionário de funerária

Uma mulher declarada morta em uma casa de repouso de Nebraska, nos Estados Unidos, foi descoberta respirando horas depois por um funcionário de uma funerária na última segunda-feira (03/05), segundo as autoridades do local.

De acordo com o vice-chefe Ben Houchin, do gabinete do xerife do condado de Lancaster, em uma entrevista coletiva na segunda-feira, Constance Glantz, de 74 anos, foi levada ao hospital e confirmada como viva.

"Neste momento, não conseguimos encontrar qualquer intenção criminosa por parte do lar de idosos, mas a investigação está em andamento", explicou Houchin.

VEJA MAIS

Glantz recebia cuidados paliativos e foi declarada morta às 9h44 de segunda pela equipe da casa de repouso Mulberry at Waverly, em Waverly, segundo Houchin.

A funerária Butherus-Maser & Love, em Lincoln, foi chamada para transportar o corpo. No entanto, um funcionário da funerária, ao começar a preparar o corpo de Constance, percebeu que ela ainda respirava. Duas horas após a mulher ter sido declarada morta, a equipe ligou para o 911, informou o vice-chefe.

Equipes médicas de emergência chegaram ao local, prestaram os primeiros socorros à mulher e a transportaram para um hospital. A família de Glantz foi notificada do ocorrido, mas as autoridades não forneceram detalhes adicionais sobre sua condição de saúde ou o tempo que ela passou na casa de repouso.

Os investigadores estão verificando se houve alguma violação de leis, mas até o momento, não encontraram evidências de irregularidades, afirmou Houchin. A casa de repouso foi procurada, mas não atendeu às ligações.

"Este é um caso muito incomum. Faço isso há 31 anos e nunca vi nada parecido", disse o vice-chefe Houchin.