Família alugou casa e achou proprietária desaparecida enterrada no jardim

Em 2018, uma família se mudou para uma casa alugada em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. No momento de pesquisar sobre a propriedade, eles souberam que a antiga dona da casa, Luzia, uma idosa, estava desaparecida desde 2013. Apesar de estranhar o caso, devido o valor do aluguel ser inferior ao de outros bairros, a família decidiu ficar no lugar. As informações são do BBC News.

A família gostou da casa, por ser espaçosa. Eles relatam que nos primeiros meses morando no local, o filho deles fazia piadas dizendo que a dona do imovél estava enterrada ali. Eles foram informados por vizinhos que a polícia nunca conseguiu descobrir o que tinha acontecido com a antiga dona, que tinha 62 anos quando desapareceu. Mas, nunca notaram nada de estranho e permaneceram na casa por mais de dois anos.

Em janeiro de 2021, Roberto e o filho mais velho decidiram reformar o pequeno jardim da casa. Eles contaram que no quintal da propriedade havia uma espécie de canteiro, com flores e pedras que separavam aquela área das demais partes do jardim. Quando tentaram tirar a terra para colocar grama, encontraram um tecido enterrado. Eles cavaram mais, para retirar o pano, que era maior do que pensavam, e encontraram a ossada de Luzia ali.

Toda a família ficou apavorada com o que aconteceu. Após a descoberta, eles chamaram a polícia e o caso do desaparecimento da proprietária foi reaberto.