Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: Argentina alvo de prisão por injúria racial diz que está 'morrendo de medo' após decisão

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Agostina Páez teria se referido de forma pejorativa e imitado macacos a um funcionário

Gabrielle Borges
fonte

Agostina afirmou que existem outros vídeos do episódio e pediu que eles sejam levados em consideração. “ (Reprodução/G1)

A advogada e influenciadora argentina Agostina Páez, turista que ganhou repercussão por racismo ao "imitar macacos", disse estar “morrendo de medo” depois que a Justiça decretou sua prisão preventiva por injúria racial e gestos racistas contra funcionários de um bar em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O caso ocorreu em 14 de janeiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Agostina Páez teria se referido de forma pejorativa a um funcionário do bar chamando-o de “negro” e, ao deixar o local, usou a palavra “mono” (que em espanhol significa “macaco”) acompanhada de gestos imitando o animal.

VEJA MAIS

image Turista argentina tem passaporte apreendido após ofensas racistas contra funcionário de bar no RJ
A agressão ocorreu na última quarta-feira (14), e as medidas contra a turista foram determinadas neste sábado (17)


image Racismo contra brasileiros na Argentina revolta polo aquático: 'Árbitro disse para acostumar'
O atleta responsável pela ofensa, junto do treinador do Geba, se aproximou dos brasileiros para pedir desculpas



image Seleção brasileira de handebol é vítima de racismo na Argentina
Torcedores argentinos jogaram bananas na quadra e enviaram insultos para o jogador Thiagis Petrus nas redes sociais

A promotoria afirma ainda que ela repetiu as ofensas, utilizando expressões como “negros de m…” e “monos”. Um vídeo registrando os gestos viralizou nas redes sociais, motivando a investigação da Polícia Civil. Agostina nega as acusações e afirma que os atos teriam sido apenas uma “brincadeira” direcionada a amigas.

Argentina recorreu às redes sociais por medo

A declaração foi feita em vídeo publicado por ela nas redes sociais.

“Estou desesperada, morrendo de medo, e faço este vídeo para que a situação que estou vivendo seja conhecida”, afirmou Agostina Páez, que agora também responde como ré no processo. Ela pediu para não ser usada “como exemplo” e disse precisar de ajuda.

Em um story publicado nas redes sociais, Agostina afirmou que existem outros vídeos do episódio e pediu que eles sejam levados em consideração. “Estelionato, fraudes, assédio, perseguição”, escreveu, sem detalhar as acusações.

A Justiça havia determinado o uso de tornozeleira eletrônica. Agostina garantiu que está à disposição das autoridades: “Recebi uma notificação de que há um mandado de prisão preventiva contra mim por risco de fuga, mesmo estando com tornozeleira eletrônica e cumprindo todas as determinações da Justiça”.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

crime de injúria racial

crime de racismo

turista argentina é acusada de racismo
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

CRIME DE RACISMO

Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

06.02.26 17h23

VEÍCULOS

Vendas de motos no Pará crescem quase 40% e superam média nacional

Balanço da Fenabrave aponta 12.094 emplacamentos no estado em janeiro de 2026. Em Belém, busca por renda extra e fuga do trânsito motivam os consumidores.

06.02.26 7h00

Zayn anuncia show no Brasil da turnê 'Konnakol'; confira detalhes

05.02.26 19h38

MAIS LIDAS EM BRASIL

JUSTIÇA

Por unanimidade, STF enquadra caixa 2 como improbidade administrativa

Caixa dois também é considerado crime eleitoral

07.02.26 8h18

EMPRÉSTIMO

'Pix fiado': transferências no crédito passam a permitir até R$ 15 mil; entenda como funciona

Modalidade permite enviar dinheiro instantaneamente mesmo sem saldo em conta, com valor lançado na fatura do cartão

06.02.26 9h05

BRASIL

Suzane von Richthofen é acusada por prima de furtar casa do tio morto e pode voltar à cadeia

Silvia Gonzalez Magnani registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo na última terça-feira (3)

05.02.26 23h46

BRASIL

Anvisa proíbe venda de leite condensado após detectar bactéria; saiba qual a marca

A medida tem caráter preventivo e visa proteger a população até a conclusão das investigações

03.02.26 9h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda