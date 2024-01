Seleção brasileira de handebol é vítima de racismo na Argentina

A seleção brasileira de handebol, campeã do Sul-Centro Americano, foi vítima de racismo durante a competição, realizada em Buenos Aires, na Argentina, na última semana. O jogador Thiagus Petrus, que também atua pelo Barcelona, revelou ter recebido insultos racistas de torcedores argentinos durante a final do torneio, na qual o Brasil venceu os anfitriões por 28 a 26.

Além de xingamentos, Petrus também foi alvo de três bananas jogadas em quadra. O jogador também recebeu mensagens racistas nas redes sociais, com insultos direcionados ao grupo todo.

"Difícil estar feliz com esse tipo de situação, mas certo de que estou no caminho certo se a minoria racista fica incomodada com o meu trabalho e dos meus companheiros", escreveu o jogador. Os jogadores argentinos tentaram ajudar e acalmar a situação, sem muito sucesso.

Em nota, a Confederação Brasileira de Handebol se manifestou sobre o ocorrido. "A CBHb vem prestar irrestrita solidariedade aos atletas, especialmente o capitão Thiagus Petrus, que também teve suas redes sociais atacadas com mensagens racistas, e à comissão técnica vítimas destes atos repugnantes", diz o pronunciamento.

"Não podemos permitir que episódios deste tipo se repitam. A Confederação exige enérgicas providências das entidades envolvidas para que esse tipo de situação não fique impune", encerra a nota.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)