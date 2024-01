Partida do Milan no Campeonato Italiano é paralisada por caso de racismo

O confronto entre Udinese e Milan, realizado neste sábado pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, foi marcado por um incidente aos 33 minutos do primeiro tempo. A partida foi interrompida devido a ofensas racistas proferidas por torcedores da Udinese contra Mike Maignan, goleiro do Milan.

O arqueiro francês de 28 anos prontamente comunicou ao árbitro Fabio Maresca, que tomou a decisão de paralisar o jogo no momento em que o Milan liderava por 1 a 0, com gol de Loftus-Cheek. Ambas as equipes deixaram o campo, porém, o retorno da bola aos gramados ocorreu aproximadamente cinco minutos após o incidente.

Maignan continuou a ser alvo de vaias por parte da torcida adversária a cada toque na bola. Mesmo atuando em casa, a Udinese conseguiu igualar o placar ainda no primeiro tempo, com Samardzic marcando um gol de fora da área. O goleiro do Milan, em um chute de longa distância, sequer se lançou para tentar efetuar a defesa.