Brasil

Brasil

Turista argentina tem passaporte apreendido após ofensas racistas contra funcionário de bar no RJ

A agressão ocorreu na última quarta-feira (14), e as medidas contra a turista foram determinadas neste sábado (17)

O Liberal
fonte

A turista, que é advogada, proferiu ofesas a um funcionário e imitou gestos de macaco durante confusão sobre a conta (Foto: Reprodução | Redes sociais via portal Veja)

A turista argentina Agostina Paez, de 29 anos, teve o passaporte apreendido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro neste sábado (17) após ser acusada de cometer injúria racial contra um funcionário de um bar em Ipanema, na zona sul da cidade. Advogada, ela também deverá usar tornozeleira eletrônica por determinação judicial.

O caso aconteceu na última quarta-feira (14). Em depoimento, o funcionário relatou que a turista apontou o dedo para ele e o chamou de “negro” de forma pejorativa. O homem também registrou em vídeo a mulher imitando gestos e emitindo sons de macaco na saída do estabelecimento, acompanhada de duas amigas. Segundo ele, ela ainda utilizou o termo “mono”, palavra em espanhol associada a insultos racistas.

Agostina Paez compareceu neste sábado à 11ª DP (Rocinha) para prestar depoimento, quando teve o documento retido. De acordo com a Polícia Civil, a confusão começou após uma discussão entre a turista e o gerente do bar, motivada por um suposto erro no pagamento da conta. O funcionário foi verificar as imagens das câmeras de segurança e pediu que a cliente aguardasse no local até que a situação fosse esclarecida.

Nesse momento, segundo o relato, a mulher passou a fazer xingamentos de cunho racista. O funcionário registrou a cena em vídeo, o que permitiu que a polícia desse início às diligências para identificá-la.

A investigação continua. A unidade policial responsável representou pela retenção do passaporte e pela imposição do monitoramento eletrônico, medidas que foram autorizadas pela Justiça.

Palavras-chave

turista argentina

ofensa racista

rio de janeiro
Brasil
