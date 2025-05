Jovem de 21 anos mata o pai em defesa da mãe, em Parauapebas, no sudeste do Pará

Na noite do último sabado (17), um jovem de 21 anos matou o pai dele, por ter flagrado o homem agredindo a sua mãe, na Vila de Rio Branco, no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime se deu por volta das 23 horas. O principal suspeito pelo homicídio é Marciano Carvalho Silva, e a vítima, o senhor Fernando Nascimento Silva, de 54 anos.

Luciano Carvalho, irmão do suspeito, contou que no momento em que ocorria a violência doméstica contra a mulher, Marciano chegou à casa da família. Assim, no afã de defender a mãe, o jovem teria feito um disparo de arma de fogo contra o genitor.

Tão logo o fato ocorreu. Marciano fugiu do local e permanece foragido. Policiais compareceram até a casa da família. Eles constataram o falecimento de Fernando Nascimento.

Durante a perícia no local, foram apreendidas três armas de fogo de fabricação artesanal: uma espingarda calibre .38, outra calibre .22 e uma terceira cujo calibre não pôde ser identificado.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Diligências são realizadas para se chegar até o suspeito, que poderá responder pelo crime de homicídio, com atenuantes, no andamento do inquérito policial.