Pai mata filho de 3 anos no banheiro de casa após discutir com mulher

Um homem de 48 anos, identificado como Fernando Batista de Melo, está foragido após matar o próprio filho, de 3 anos, na quinta-feira (22/1), na zona norte de Manaus (AM). O crime ocorreu dentro do banheiro do apartamento onde a família morava, após uma discussão entre o suspeito e a mãe da criança.

De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o agressor teve uma briga acalorada com a companheira. Após a discussão, Fernando se trancou no banheiro com o filho, Manoel Franco de Melo Neto, e passou a agredi-lo.

Segundo a polícia, o homem teria arremessado a criança contra a parede, causando fratura no crânio, e, em seguida, desferido diversos golpes de faca, levando o menino à morte ainda no local.

O delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que o suspeito estava armado com uma faca durante a discussão com a mãe da criança. “Ele pegou a criança e a levou para o banheiro. A perícia constatou que a cabeça foi violentamente batida contra a parede, resultando em fratura no crânio. Depois disso, houve múltiplos golpes de faca”, afirmou o delegado.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da DEHS, investiga o caso para esclarecer todas as circunstâncias do crime e localizar o suspeito, que permanece foragido.