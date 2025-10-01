Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Após dizer que 'mulher merece apanhar', vereadora pede desculpas por fala

A parlamentar reiterou que qualquer tipo de violência é “inaceitável” e prometeu mais" responsabilidade" em futuras manifestações públicas

Gabrielle Borges
fonte

Durante o discurso, Betinha afirmou que "mulheres deveriam apanhar" (Reprodução)

A vereadora Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha (Republicanos), que viralizou na última segunda (29) ao falar durante uma sessão na Câmara Municipal de Borba, no interior do Amazonas, que é “a favor da violência contra a mulher”, pediu desculpas sobre a manifestação que circulou rapidamente e gerou grande repercussão negativa. 

Durante o discurso, Betinha afirmou que "mulheres deveriam apanhar" e relatou já ter presenciado situações em que mulheres se machucaram sozinhas para acusar homens. “Eu aprovo, eu sou a favor da violência contra mulher. Sim, quando um homem bate na mulher eu aprovo. Tem mulher que merece apanhar”, declarou na frase que viralizou.

Ainda durante seu discurso, a vereadora citou a colega Professora Jéssica (Democracia Cristã) e criticou mulheres que, segundo ela, tentam se beneficiar da Lei Maria da Penha. “Sou contra as que querem se beneficiar, como a vereadora Jéssica”. A manifestação ocorreu em defesa do vereador Pedro Paz (União Brasil), que foi denunciado por Jéssica por violência política de gênero após levantar o dedo em direção a ela durante uma sessão. 

Arrependimento

Diante da repercussão negativa, a vereadora publicou uma nota e um vídeo de desculpas nas redes sociais. A vereadora Betinha reconheceu que suas palavras foram “inadequadas, desrespeitosas e incompatíveis com os princípios de dignidade, igualdade e respeito”, declarou

Veja o vídeo:

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

