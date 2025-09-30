Capa Jornal Amazônia
Ícone Pesquisar
Política

Política

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

Redação O Liberal

Durante sessão plenária da Câmara Municipal de Borba, no Amazonas, realizada nesta segunda-feira (29), a vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos), conhecida como Betinha, fez uma declaração polêmica ao afirmar ser favorável à violência contra a mulher em determinadas situações.

A parlamentar disse apoiar a lei de proteção às mulheres, mas criticou aquelas que, segundo ela, se beneficiam de forma indevida da legislação. Em sua fala, Betinha afirmou já ter presenciado casos em que mulheres se machucaram propositalmente para acusar homens injustamente.

Fala foi em defesa de colega vereador

A declaração ocorreu em meio à defesa do vereador Pedro Paz (União Brasil), que foi denunciado pela vereadora Professora Jéssica (DC) após gesticular com o dedo durante um discurso na tribuna. Elizabeth alegou que o gesto não foi direcionado à colega e que representava apenas um modo “particular” de expressão de Paz.

Ela ainda informou que pretende apresentar uma denúncia à Comissão de Ética e garantiu que seguirá na defesa do colega. “Quero dizer que eu estou aqui, e pode ter certeza que eu não vou cassar o seu mandato, pode ter certeza”, afirmou Betinha ao concluir seu discurso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
