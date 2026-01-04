Papa Leão XIV manifesta preocupação e diz que Venezuela deve permanecer independente

Após rezar o Angelus neste domingo (4/1), o Santo Padre Leão XIV - primeiro papa dos Estados Unidos -, afirmou que está acompanhando a situação na Venezuela com "profunda preocupação" e fez um apelo pelo bem do povo venezuelano.

O líder da Igreja Católica enfatizou a necessidade de superar a violência e trilhar caminhos de justiça e paz no país sul-americano. Ele pediu que as ações sejam inspiradas no bem-estar dos cidadãos. O pontífice também destacou a importância de garantir a soberania da Venezuela e assegurar o estado de direito, conforme consagrado na Constituição.

"Acompanho com profunda preocupação os desdobramentos da situação na Venezuela. O bem do amado povo venezuelano deve prevalecer sobre qualquer outra consideração e inspirar a superar a violência e trilhar caminhos de justiça e de paz, garantindo a soberania do país, assegurando o estado de direito consagrado na Constituição, respeitando os direitos humanos e civis de cada um e de todos e trabalhando para construir juntos um futuro sereno de colaboração, de estabilidade e de concórdia, com especial atenção aos mais pobres que sofrem por causa da difícil situação econômica", declarou o papa Leão XIV.