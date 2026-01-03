Trump divulga fotos de autoridades dos EUA acompanhando operação que capturou Nicolás Maduro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado (3) nas redes sociais uma série de fotografias que mostram autoridades norte-americanas acompanhando, em tempo real, a operação na Venezuela que resultou na prisão de Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores.

Nas imagens compartilhadas por Trump aparecem, além do presidente, o diretor da CIA, John Ratcliffe, e o secretário de Estado, Marco Rubio, entre outros integrantes do governo envolvido no comando e monitoramento da ação.

A operação militar de grande escala foi desencadeada na madrugada de sábado e incluiu a entrada de forças especiais dos Estados Unidos em instalações onde Maduro e Flores estavam. De acordo com a Casa Branca, o casal foi retirado do quarto onde dormia por volta das 3h (horário de Brasília).

A captura foi confirmada pelo presidente Trump, que afirmou que a ação foi realizada pela Força Delta, unidade de elite do Exército americano, sem que houvesse baixas entre as tropas dos EUA. Autoridades americanas também registraram explosões em Caracas e em estados venezuelanos como Miranda, Aragua e La Guaira durante o desenvolvimento da operação.

A repercussão da ação no país vizinho tem gerado movimentos e incertezas na política venezuelana, segundo relatos de agências internacionais, enquanto representantes do governo dos Estados Unidos destacam a prisão do ex-presidente e de sua esposa como fruto da operação.

O Aeroporto Internacional de Stewart, no Vale do Hudson, cerca de 96 quilômetros ao norte de Manhattan, em Nova York, foi utilizado para o pouso da aeronave que transportou Maduro e Flores aos Estados Unidos. De acordo com a CNN Internacional, o avião aterrissou por volta das 18h40, horário local, e agentes do FBI embarcaram na aeronave minutos depois.

O terminal, que opera tanto voos civis quanto militares, foi mostrado em imagens com presença de jatos militares nas pistas e coberto de neve.

Sobre o destino da dupla, a imprensa americana informa que Nicolás Maduro deve ser levado a uma unidade de detenção federal no Brooklyn, com expectativa de transferência para o Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn após os procedimentos iniciais no aeroporto.

Reportagens da CBS News indicam que Maduro e Cilia Flores estão previstos para comparecer perante o juiz federal Alvin K. Hellerstein, em um tribunal federal de Manhattan, ao longo da próxima semana.