Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump divulga fotos de autoridades dos EUA acompanhando operação que capturou Nicolás Maduro

Reportagens da CBS News indicam que Maduro e Cilia Flores estão previstos para comparecer perante o juiz federal Alvin K. Hellerstein, em um tribunal federal de Manhattan, ao longo da próxima semana

O Liberal
fonte

Autoridades americanas aparecem acompanhando a ação que teve desdobramentos em Caracas e outros estados (Instagram / potus)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado (3) nas redes sociais uma série de fotografias que mostram autoridades norte-americanas acompanhando, em tempo real, a operação na Venezuela que resultou na prisão de Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores.

VEJA MAIS

image Avião com Nicolás Maduro pousa no aeroporto de Stewart, em Nova York
Aeronave com o ex-presidente da Venezuela pousou a cerca de 100 km de Manhattan após operação anunciada pelo governo americano

image Com Nicolás Maduro capturado pelos EUA, quem governa a Venezuela agora?
Anúncio dos Estados Unidos sobre a detenção do presidente venezuelano gera incerteza política e levanta debate constitucional sobre a sucessão no país

image Após ataque dos EUA, Savarino não consegue deixar a Venezuela e não se reapresenta ao Botafogo
Atacante passou férias em Caracas, está em segurança com a família e mantém contato com o clube

Nas imagens compartilhadas por Trump aparecem, além do presidente, o diretor da CIA, John Ratcliffe, e o secretário de Estado, Marco Rubio, entre outros integrantes do governo envolvido no comando e monitoramento da ação.

[instagram=DTDuntXkZay[

A operação militar de grande escala foi desencadeada na madrugada de sábado e incluiu a entrada de forças especiais dos Estados Unidos em instalações onde Maduro e Flores estavam. De acordo com a Casa Branca, o casal foi retirado do quarto onde dormia por volta das 3h (horário de Brasília).

A captura foi confirmada pelo presidente Trump, que afirmou que a ação foi realizada pela Força Delta, unidade de elite do Exército americano, sem que houvesse baixas entre as tropas dos EUA. Autoridades americanas também registraram explosões em Caracas e em estados venezuelanos como Miranda, Aragua e La Guaira durante o desenvolvimento da operação.

A repercussão da ação no país vizinho tem gerado movimentos e incertezas na política venezuelana, segundo relatos de agências internacionais, enquanto representantes do governo dos Estados Unidos destacam a prisão do ex-presidente e de sua esposa como fruto da operação.

O Aeroporto Internacional de Stewart, no Vale do Hudson, cerca de 96 quilômetros ao norte de Manhattan, em Nova York, foi utilizado para o pouso da aeronave que transportou Maduro e Flores aos Estados Unidos. De acordo com a CNN Internacional, o avião aterrissou por volta das 18h40, horário local, e agentes do FBI embarcaram na aeronave minutos depois.

O terminal, que opera tanto voos civis quanto militares, foi mostrado em imagens com presença de jatos militares nas pistas e coberto de neve.

Sobre o destino da dupla, a imprensa americana informa que Nicolás Maduro deve ser levado a uma unidade de detenção federal no Brooklyn, com expectativa de transferência para o Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn após os procedimentos iniciais no aeroporto.

Reportagens da CBS News indicam que Maduro e Cilia Flores estão previstos para comparecer perante o juiz federal Alvin K. Hellerstein, em um tribunal federal de Manhattan, ao longo da próxima semana.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mundo

Nicolás Maduro

Donald Trump
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

POLÍTICA

Estados Unidos prometem trabalhar com lideranças da Venezuela se forem tomadas 'decisões certas'

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou que os EUA vão avaliar as lideranças venezuelanas

04.01.26 12h52

TRAGÉDIA

Mais 24 vítimas de incêndio na Suíça são identificadas, incluindo 11 adolescentes

A tragédia ocorreu na véspera de Ano Novo e deixou 40 mortos e 119 feridos

04.01.26 10h15

prisão federal

'Condições horripilantes': Maduro passa a noite na 'prisão dos famosos', em Nova York

Centro de Detenção Metropolitano (MDC), localizado no Brooklyn, abriga mais de 1,3 mil detentos

04.01.26 9h51

comunicado oficial

Venezuela: China pede libertação imediata de Maduro e esposa

Ministério das Relações Exteriores chinês afirma que a captura do presidente venezuelano e da primeira-dama viola direitos e normas internacionais

04.01.26 8h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

política

Trump descartou Bolsonaro depois de vê-lo como 'perdedor', diz ex-embaixador dos EUA

Feeley foi embaixador dos EUA no Panamá e hoje atua como diretor executivo do Centro para a Integridade da Mídia das Américas (CMIA)

29.12.25 10h12

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda