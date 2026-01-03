Capa Jornal Amazônia
Avião com Nicolás Maduro pousa no aeroporto de Stewart, em Nova York

Aeronave com o ex-presidente da Venezuela pousou a cerca de 100 km de Manhattan após operação anunciada pelo governo americano

Hannah Franco

O Aeroporto Internacional de Stewart, localizado no Vale do Hudson, a cerca de 96 quilômetros ao norte de Manhattan, em Nova York, foi usado para o pouso do avião que trouxe o ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a esposa dele, Cilia Flores, aos Estados Unidos. Imagens divulgadas mostram a chegada da aeronave no início da noite deste sábado (3).

Segundo informações da CNN Internacional, o avião pousou por volta das 18h40. Minutos depois, às 18h45, agentes do FBI, a polícia federal americana, entraram na aeronave. O terminal funciona como aeroporto misto, com operações civis e militares, e aparece coberto de neve, com jatos militares posicionados nas pistas.

VEJA MAIS

image Após prever ataque dos EUA, astróloga diz que Brasil pode ser afetado; veja
Previsão divulgada nas redes sociais ganhou repercussão após acertos anteriores apontados pela própria astróloga

image Vice-presidente da Venezuela exige liberação imediata de Nicolás Maduro

O governo dos Estados Unidos informou que Maduro e a primeira-dama foram capturados durante uma ofensiva militar realizada na madrugada deste sábado em território venezuelano. De acordo com o anúncio feito pelo presidente americano, Donald Trump, a operação ocorreu em grande escala e teve explosões registradas em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira.

A Venezuela vive um dos momentos mais delicados e incertos de sua história recente após o anúncio da ação, que, segundo autoridades americanas, resultou na captura do ex-presidente venezuelano e de Cilia Flores.

Destino de Maduro e da primeira-dama

De acordo com a imprensa americana, Maduro será levado para uma unidade de detenção federal no Brooklyn. A expectativa é que o casal seja transferido para o Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn ainda após os trâmites iniciais no aeroporto.

Segundo a CBS News, Nicolás Maduro e Cilia Flores devem ser apresentados ao juiz federal Alvin K. Hellerstein, em um tribunal federal de Manhattan, na próxima semana.

