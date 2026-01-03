Vice-presidente da Venezuela exige liberação imediata de Nicolás Maduro

Em pronunciamento à imprensa neste sábado, 3, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, exigiu a imediata libertação do presidente Nicolás Maduro, preso durante invasão dos Estados Unidos. Ela afirma que convocou o Conselho de Defesa da Nação, do qual participam os poderes públicos da Venezuela.

No comunicado, ela afirma que já havia advertido que uma agressão com falsos pretextos estava em curso. Para ela, o ataque à Venezuela teve como objetivo "trocar o poder na Venezuela e também capturar os nossos recursos energéticos e recursos minerais e naturais", disse.

Ela também disse que "só existe um presidente da Venezuela, Nicolás Maduro". Rodríguez pediu "calma e unidade para reorganizar e defender a Venezuela". Afirmou, ainda, que "o povo venezuelano, que é sábio, que é paciente, que tem paciência estratégica, encontrará o caminho para a defesa da paz, para a defesa da tranquilidade, para a defesa da pátria".

Também neste sábado, Donald Trump disse em entrevista coletiva que o secretário de Estado, Marco Rubio, "acabou de conversar com ela (a vice-presidente da Venezuela), e ela está essencialmente disposta a fazer o que consideramos necessário para tornar a Venezuela grande novamente".

Segundo o Trump, ela teria dito "faremos o que for preciso". Ainda de acordo com o presidente americano, Rodrígues "foi bastante gentil, mas na verdade não tem escolha".