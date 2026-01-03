Após ataque dos EUA, Savarino não consegue deixar a Venezuela e não se reapresenta ao Botafogo

O meia-atacante Savarino não conseguiu deixar a Venezuela e vai se atrasar na reapresentação ao Botafogo, marcada para a manhã deste domingo (4/1). O jogador permaneceu em seu país natal durante a reta final das férias e foi surpreendido pelo fechamento dos aeroportos após os ataques registrados na madrugada deste sábado, que atingiram Caracas e outras cidades venezuelanas.

De acordo com as informações, a ofensiva resultou na captura do presidente Nicolás Maduro, o que levou à interrupção total das operações aéreas no país. Com isso, Savarino e a família ficaram impossibilitados de retornar ao Rio de Janeiro, conforme estava previsto no planejamento do atleta.

O camisa 10 do Botafogo passou a última semana em Caracas ao lado dos familiares. Durante a estadia, ele chegou a comemorar o aniversário de Stefano, seu filho mais velho, em uma casa de festas na capital venezuelana. Segundo pessoas próximas, Savarino, a esposa Paola e os filhos estão em segurança.

O retorno ao Brasil estava programado para este sábado, justamente para que o jogador se reapresentasse ao clube no dia seguinte. No entanto, com o fechamento dos aeroportos, a viagem precisou ser adiada por tempo indeterminado.

Em nota, o Botafogo informou que mantém contato constante com Savarino e com a esposa do atleta. O clube destacou que a prioridade neste momento é garantir a segurança do jogador e de seus familiares, acompanhando de perto a situação no país.

Ainda não há uma previsão oficial para a liberação dos voos na Venezuela nem para a chegada do atleta ao Rio de Janeiro. O Botafogo aguarda novos desdobramentos para definir quando Savarino poderá se reapresentar ao elenco alvinegro.