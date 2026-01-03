Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Após ataque dos EUA, Savarino não consegue deixar a Venezuela e não se reapresenta ao Botafogo

Atacante passou férias em Caracas, está em segurança com a família e mantém contato com o clube

Hannah Franco
fonte

Aeroportos fechados na Venezuela impedem retorno de Savarino ao Botafogo (Vitor Silva/Botafogo)

O meia-atacante Savarino não conseguiu deixar a Venezuela e vai se atrasar na reapresentação ao Botafogo, marcada para a manhã deste domingo (4/1). O jogador permaneceu em seu país natal durante a reta final das férias e foi surpreendido pelo fechamento dos aeroportos após os ataques registrados na madrugada deste sábado, que atingiram Caracas e outras cidades venezuelanas.

De acordo com as informações, a ofensiva resultou na captura do presidente Nicolás Maduro, o que levou à interrupção total das operações aéreas no país. Com isso, Savarino e a família ficaram impossibilitados de retornar ao Rio de Janeiro, conforme estava previsto no planejamento do atleta.

VEJA MAIS

image O que falta para o Palmeiras fechar a contratação de Marlon Freitas, do Botafogo?
Revelado pelo Fluminense, o volante chegou ao Botafogo em 2023 depois de duas temporadas de destaque com a camisa do Atlético-GO

image Botafogo é punido com transferban pela Fifa e fica impedido de registrar atletas
Clube carioca está impedido de registrar jogadores por três janelas devido a dívida com Atlanta United por Thiago Almada, decisão começa nesta quarta

O camisa 10 do Botafogo passou a última semana em Caracas ao lado dos familiares. Durante a estadia, ele chegou a comemorar o aniversário de Stefano, seu filho mais velho, em uma casa de festas na capital venezuelana. Segundo pessoas próximas, Savarino, a esposa Paola e os filhos estão em segurança.

O retorno ao Brasil estava programado para este sábado, justamente para que o jogador se reapresentasse ao clube no dia seguinte. No entanto, com o fechamento dos aeroportos, a viagem precisou ser adiada por tempo indeterminado.

Em nota, o Botafogo informou que mantém contato constante com Savarino e com a esposa do atleta. O clube destacou que a prioridade neste momento é garantir a segurança do jogador e de seus familiares, acompanhando de perto a situação no país.

Ainda não há uma previsão oficial para a liberação dos voos na Venezuela nem para a chegada do atleta ao Rio de Janeiro. O Botafogo aguarda novos desdobramentos para definir quando Savarino poderá se reapresentar ao elenco alvinegro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

venezuela

Botafogo

Nicolás Maduro
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa

Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense

04.01.26 10h00

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

Futebol

Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão

Jogador deu entrevista a um podcast do clube

02.01.26 19h53

Futebol

Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso

Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 

02.01.26 19h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026

O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo.

04.01.26 9h00

FUTEBOL

Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C

Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais

04.01.26 8h00

REFORÇO

Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026

Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026

03.01.26 18h11

FUTEBOL

Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe'

Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo

04.01.26 10h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda