Após ataque dos EUA, Savarino não consegue deixar a Venezuela e não se reapresenta ao Botafogo Atacante passou férias em Caracas, está em segurança com a família e mantém contato com o clube Hannah Franco 03.01.26 16h27 Aeroportos fechados na Venezuela impedem retorno de Savarino ao Botafogo (Vitor Silva/Botafogo) O meia-atacante Savarino não conseguiu deixar a Venezuela e vai se atrasar na reapresentação ao Botafogo, marcada para a manhã deste domingo (4/1). O jogador permaneceu em seu país natal durante a reta final das férias e foi surpreendido pelo fechamento dos aeroportos após os ataques registrados na madrugada deste sábado, que atingiram Caracas e outras cidades venezuelanas. De acordo com as informações, a ofensiva resultou na captura do presidente Nicolás Maduro, o que levou à interrupção total das operações aéreas no país. Com isso, Savarino e a família ficaram impossibilitados de retornar ao Rio de Janeiro, conforme estava previsto no planejamento do atleta. VEJA MAIS O que falta para o Palmeiras fechar a contratação de Marlon Freitas, do Botafogo? Revelado pelo Fluminense, o volante chegou ao Botafogo em 2023 depois de duas temporadas de destaque com a camisa do Atlético-GO Botafogo é punido com transferban pela Fifa e fica impedido de registrar atletas Clube carioca está impedido de registrar jogadores por três janelas devido a dívida com Atlanta United por Thiago Almada, decisão começa nesta quarta O camisa 10 do Botafogo passou a última semana em Caracas ao lado dos familiares. Durante a estadia, ele chegou a comemorar o aniversário de Stefano, seu filho mais velho, em uma casa de festas na capital venezuelana. Segundo pessoas próximas, Savarino, a esposa Paola e os filhos estão em segurança. O retorno ao Brasil estava programado para este sábado, justamente para que o jogador se reapresentasse ao clube no dia seguinte. No entanto, com o fechamento dos aeroportos, a viagem precisou ser adiada por tempo indeterminado. Em nota, o Botafogo informou que mantém contato constante com Savarino e com a esposa do atleta. O clube destacou que a prioridade neste momento é garantir a segurança do jogador e de seus familiares, acompanhando de perto a situação no país. Ainda não há uma previsão oficial para a liberação dos voos na Venezuela nem para a chegada do atleta ao Rio de Janeiro. O Botafogo aguarda novos desdobramentos para definir quando Savarino poderá se reapresentar ao elenco alvinegro.