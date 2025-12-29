O que falta para o Palmeiras fechar a contratação de Marlon Freitas, do Botafogo? Revelado pelo Fluminense, o volante chegou ao Botafogo em 2023 depois de duas temporadas de destaque com a camisa do Atlético-GO Estadão Conteúdo 29.12.25 17h37 Volante Marlon Freitas, do Botafogo (Instagram @marlonfreitas17) Marlon Freitas deve ser a primeira contratação do Palmeiras para 2026. O negócio já está praticamente certo entre o clube paulista, o jogador e o Botafogo. Porém, o anúncio oficial ainda depende de partes burocráticas. Para fechar a contratação de Marlon Freitas, o Palmeiras aguarda a realização de exames médicos por parte do atleta, que está de férias. A diretoria ainda faz os últimos ajustes no contrato com o Botafogo para selar a compra do atleta de 30 anos. Segundo o GE, o Palmeiras deve adquirir 100% dos direitos de Freitas por US$ 6 milhões (R$ 33,4 mi na cotação atual). O volante abriu mão dos 10% que tinha direito para facilitar a sua saída do Botafogo. Ele chega como reposição à saída de Aníbal Moreno, negociado para o River Plate. Revelado pelo Fluminense, o volante chegou ao Botafogo em 2023 depois de duas temporadas de destaque com a camisa do Atlético-GO. Rapidamente tornou-se titular e pilar do time alvinegro, contudo, foi bastante criticado pela torcida por dar uma "piscadinha" ao banco de reservas na fatídica derrota por 4 a 3, justamente para o Palmeiras, na partida que pavimentou a derrocada da equipe na briga pelo título do Brasileirão. O ato foi interpretado como falta de comprometimento e a sequência do atleta no clube ficou em xeque. Em 2024, Marlon Freitas retomou o bom nível e ganhou o status de capitão. Ele elevou os níveis de atuação e se tornou peça-chave no time que venceu o Brasileirão e a Libertadores. Em 2025, manteve-se entre os titulares e fez dupla com Danilo, ex-Palmeiras, contabilizando 58, com um gol marcado e cinco assistências distribuídas para os companheiros. Marlon tinha vínculo com o Botafogo somente até o fim de 2026 e poderia assinar um pré-contrato a partir de julho, podendo deixar o clube de graça. A diretoria alvinegra ofereceu uma renovação com valorização salarial, mas o jogador optou por aceitar a oferta palmeirense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Botafogo Marlon Freitas contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu, que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50