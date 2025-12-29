O que falta para o Palmeiras fechar a contratação de Marlon Freitas, do Botafogo?

Marlon Freitas deve ser a primeira contratação do Palmeiras para 2026. O negócio já está praticamente certo entre o clube paulista, o jogador e o Botafogo. Porém, o anúncio oficial ainda depende de partes burocráticas.

Para fechar a contratação de Marlon Freitas, o Palmeiras aguarda a realização de exames médicos por parte do atleta, que está de férias. A diretoria ainda faz os últimos ajustes no contrato com o Botafogo para selar a compra do atleta de 30 anos.

Segundo o GE, o Palmeiras deve adquirir 100% dos direitos de Freitas por US$ 6 milhões (R$ 33,4 mi na cotação atual). O volante abriu mão dos 10% que tinha direito para facilitar a sua saída do Botafogo. Ele chega como reposição à saída de Aníbal Moreno, negociado para o River Plate.

Revelado pelo Fluminense, o volante chegou ao Botafogo em 2023 depois de duas temporadas de destaque com a camisa do Atlético-GO. Rapidamente tornou-se titular e pilar do time alvinegro, contudo, foi bastante criticado pela torcida por dar uma "piscadinha" ao banco de reservas na fatídica derrota por 4 a 3, justamente para o Palmeiras, na partida que pavimentou a derrocada da equipe na briga pelo título do Brasileirão. O ato foi interpretado como falta de comprometimento e a sequência do atleta no clube ficou em xeque.

Em 2024, Marlon Freitas retomou o bom nível e ganhou o status de capitão. Ele elevou os níveis de atuação e se tornou peça-chave no time que venceu o Brasileirão e a Libertadores. Em 2025, manteve-se entre os titulares e fez dupla com Danilo, ex-Palmeiras, contabilizando 58, com um gol marcado e cinco assistências distribuídas para os companheiros.

Marlon tinha vínculo com o Botafogo somente até o fim de 2026 e poderia assinar um pré-contrato a partir de julho, podendo deixar o clube de graça. A diretoria alvinegra ofereceu uma renovação com valorização salarial, mas o jogador optou por aceitar a oferta palmeirense.