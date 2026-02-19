CPMI do INSS antecipa depoimento de Daniel Vorcaro para segunda-feira, 23

Presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), antecipou o depoimento do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A nova data para a oitiva é segunda-feira, 23, às 16h, no Senado Federal. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 18, nas redes sociais do parlamentar.

Inicialmente previsto para o dia 5 deste mês e adiado para 26 de outubro por problemas de saúde, o depoimento foi remarcado. A antecipação visa garantir 'prioridade absoluta aos trabalhos' da CPMI.

Viana já alertou sobre condução coercitiva

Ao anunciar o adiamento anterior, Viana havia afirmado em coletiva que poderia determinar a condução coercitiva de Vorcaro caso ele não comparecesse.

O senador destacou que agiria conforme a Constituição. Ele revelou ter conversado com o ministro Dias Toffoli, do STF, sobre a obrigatoriedade da presença do empresário.

Viana foi enfático: 'Ele virá por boa vontade. Se não vier, usarei da minha autoridade como presidente da comissão para trazê-lo aqui'.

Foco da CPMI: irregularidades em empréstimos consignados

No comunicado recente, Viana reiterou o foco da CPMI do INSS na investigação de irregularidades envolvendo empréstimos consignados.

A comissão apura os prejuízos causados aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. 'O nosso compromisso é com o Brasil', declarou.

Ele reforçou que a CPMI busca defender 'viúvas, órfãos e aposentados'. O senador garantiu que a comissão atuará com firmeza, responsabilidade e celeridade.

Viana finalizou dizendo que a verdade será colocada acima de disputas políticas, e a justiça acima de qualquer interesse circunstancial.