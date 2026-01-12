Edilson Capetinha é confirmado no Camarote do BBB 26
Aos 55 anos, ex-jogador entra no reality no grupo de celebridades
O ex-jogador de futebol Edilson, conhecido nacionalmente como Edílson Capetinha, é mais um nome confirmado no grupo Camarote do Big Brother Brasil 26. Aos 55 anos, o baiano de Salvador leva para o reality a bagagem de uma carreira marcante no esporte, com passagens por clubes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco e Benfica, de Portugal, além do título de pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002.
Após pendurar as chuteiras, Edílson seguiu atuando como comentarista e participando de programas de entretenimento, como o Dança dos Famosos, em 2013. O ex-atacante chega ao BBB 26 como uma das apostas do elenco famoso para movimentar a nova edição do reality, que estreia nesta segunda-feira (12), na TV Globo.
