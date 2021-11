Paraense ex-Flamengo assiste final da Libertadores em Macapá ao lado de Edilson Capetinha

Palmeiras e Flamengo se enfrentam daqui a pouco, às 17 horas deste sábado, no estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai, pela final da Libertadores. E dois ex-jogadores do time rubro-negro estão na expectativa para mais um título do clube. Os ex-atacantes Roma, que é paraense e jogou no Flamengo entre 1999 e 2003, e Edilson Capetinha, que também jogou no Mengão nos anos 2000.

LEIA MAIS

Roma conta que o convite para assistir a partida em Macapá veio de um amigo dos dois que também é flamenguista.

“Nós viemos ver a final da Libertadores através do convite de um amigo, que é o Cassio Ramos, que é daqui. Como tem muito Flamenguista em Macapá está sendo motivo de muita alegria. E como é um jogo importante viemos aqui torcer e comemorar mais esse título da Libertadores. Sei que será difícil. A equipe do Palmeiras é qualificada mas o Flamengo está preparado e é difícil tirar o título. Espero que ocorra tudo bem e que o Flamengo seja campeão”, afirmou o ex-atacante do time rubro-negro.