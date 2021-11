Palmeiras x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir à final da Copa Libertadores

Chegou o dia da esperada final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Neste sábado, às 17h (de Brasília), os campeões das edições de 2019 e de 2020 fazem um "tira-teima" e lutam pelo tricampeonato na competição no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU).

Do lado do Palmeiras, o treinador Abel Ferreira mantém um certo mistério em torno de quem estará na equipe que defenderá o título. Enquanto Mayke deve "herdar" a vaga de Marcos Rocha na lateral direita, há uma dúvida no meio.

Gustavo Scarpa e Danilo travam uma disputa pela titularidade no setor ofensivo. Raphael Veiga terá a missão de formar a linha de frente que conta com Dudu e Rony.

O Flamengo, por sua vez, deve contar com força máxima após semanas de expectativa devido à recuperação de seus atletas para a decisão. Além do meia De Arrascaeta, o técnico Renato Gaúcho contará com Bruno Henrique. O atacante, já em plenas condições, retomará a dupla de ataque com Gabigol.

O trio, vale lembrar, foi decisivo na conquista da Libertadores de 2019. O Rubro-Negro ainda deposita as fichas na vivência de David Luiz e Filipe Luís e na qualidade de Andreas Pereira e Everton Ribeiro.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Flamengo

Data e hora: 27/11/2021, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Assistentes: Juan Bellati (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)

Transmissão: SBT, Fox Sports. Conmebol TV, Star+ e tempo real do LANCE!.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Danilo), Dudu e Rony.

Suspenso: Marcos Rocha

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, De Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Suspenso: Léo Pereira