Final da Libertadores pode consagrar o atacante paraense Rony com o tricampeonato sul-americano

Hoje é um dia especial para duas torcidas brasileiras. Flamengo-RJ x Palmeiras-SP duelam às 17h, em Montevidéu, no Uruguai, pelo título da Copa Libertadores da América. Entre os atletas está o atacante paraense Rony, de 26 anos, que pode atingir uma marca histórica e conquistar o tricampeonato Sul-Americano.

Cria das categorias de base do Remo, o atacante Rony é um dos destaques do Palmeiras nesta Libertadores. O clube alviverde é o atual campeão da competição e busca o tricampeonato. E o atacante possui a chance de ter três títulos Sul-Americanos, uma Copa Sul-Americana pelo Athlético-PR em 2017 e uma Libertadores pelo Palmeiras 2020. O lateral-direito Pará, é outro do Estado que possui dois títulos Sul-Americanos com duas Libertadores, uma com o Santos-SP (2011) e outra com o Flamengo-RJ em 2019.

Dificuldades

Natural da cidade de Magalhães Barata (PA), distante 164 quilômetros da capital Belém, Rony é sinônimo de superação na vida e na carreira. O menino franzino, que jogava futebol e trabalhava na roça para ajudar em casa, dribla jogadores, disputa a decisão da maior competição do continente, mas teve que driblar a fome. Comeu chibé, foi abandonado pelo pai, morou com a mãe até uma certa idade, porém ela casou-se e decidiu mudar de cidade. Foi então que teve no irmão mais velho um pai, mas sempre incentivado pelo irmão Robson.

O começo

Chegou ao Remo para testes e foi aprovado, teve no técnico Walter Lima apoio, porém, o jogador se dividia entre treinos e os serviços de ajudante de pedreiro e mecânico de moto para conseguir ganhar uma grana. Em 2013 foi chamado pelo técnico para compor o elenco azulino que iria disputar a Copa São Paulo, após desistência da Tuna. Vários jogadores foram recrutados para compor o elenco e Rony, que já tinha jogado pelo Remo estava inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), pôde ir mostrar o seu futebol.

Pelo Remo Rony conquistou dois títulos do Parazão (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Agnaldo de Jesus

No retorno do Remo, Rony foi aproveitado no time profissional, após saída do técnico Charles Guerreiro e teve a oportunidade nas mãos do técnico Agnaldo de Jesus, no Campeonato Paraense de 2014.

“O treinador caiu e assumi o time, o diretor da base o Paulinho Araújo me chamou para observar os atletas da base. Fui assistir a um treino e quando vi o Rony dar uma arrancada e deixar o lateral para trás, pedi para que ele e o volante Ameixa, fossem apresentados ao elenco profissional. Ele iniciou os treinos e logo a estreia, contra o São Francisco, entrou e fez o gol de empate do Remo. É um orgulho enorme fazer parte desse momento de evolução do Rony. Estarei na torcida por ele na grande final da Libertadores”, disse.

Agnaldo de Jesus foi um dos responsáveis pela ascensão de Rony no futebol (Tarso Sarraf / O Liberal)

Carreira

Rony deixou o Remo em 2015, após conquistar dois títulos estaduais (2014 e 2015). Ele foi vendido ao Cruzeiro-MG, onde atuou pela equipe Sub-20 e em seguida foi emprestado ao Náutico-PE, quando disputou a Série B de 2016. Em 2017 foi emprestado ao Albirex Niigata, do Japão e retornou ao Brasil para jogar pelo Athletico Paranaense. Desde 2020 defende as cores do Palmeiras e coleciona títulos por onde passou.

Currículo

Além da Sul-Ameicana e da Libertadores e os dois Parazões, Rony possui no currículo os títulos de campeão paranaense, paulista e o bicampeonato da Copa do Brasil, um pelo Furacão e outro pelo Verdão.