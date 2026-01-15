No BBB 26, Edilson Capetinha relembra conselho a Felipão antes do 7 a 1: 'Bernard é ruim p...' Estadão Conteúdo 15.01.26 12h48 Participante do "Big Brother Brasil 2026", o ex-atacante Edilson Capetinha revelou durante o reality show uma conversa que teve com o técnico Luiz Felipe Scolari, sobre a partida do Brasil contra a Alemanha, pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. A seleção europeia venceu o duelo por 7 a 1. Naquele revés acachapante no Mineirão, Felipão optou por escalar o meia Bernard, que hoje está no Atlético-MG. Astro da seleção brasileira na Copa de 2014, Neymar desfalcou o Brasil contra a Alemanha, por estar contundido. Para o confronto contra os alemães, Luiz Felipe Scolari cogitou escalar um time mais defensivo. No entanto, colocou Bernard como substituto de Neymar. Edilson Capetinha revelou que deu conselhos ao treinador. "Eu falei: 'Eu não botava (o Bernard)'. Jogaria por uma bola e colocaria mais um volante. Colocaria Hulk e Fred na frente e jogaria por uma bola contra a Alemanha. Falei: 'Você (Felipão) vai colocar o Bernard?'. O Bernard é fraco. E ele falou: 'Na Copa de 2002, eu te coloquei'. E eu falei: 'Mas eu não sou o Bernard. O Bernard é ruim p...", disse Edilson, durante o programa da "TV Globo". Edilson Capetinha disputou a Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira. O time nacional, comandado justamente por Luiz Felipe Scolari, foi campeão mundial. Na decisão, o Brasil derrotou a Alemanha pelo placar de 2 a 0. O atacante Bernard, que atualmente tem 33 anos, foi revelado nas categorias de base do Atlético-MG. O atleta tem passagens por Shakhtar Donetsk, Everton, Sharjah e Panathinaikos. Ele retornou ao clube mineiro na temporada de 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol BBB Edílson Capetinha Felipão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Polêmica Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento 15.01.26 11h35 FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12 FUTEBOL Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking 14.01.26 16h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos 15.01.26 9h12 FUTEBOL Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A 15.01.26 10h11 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00 Polêmica Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento 15.01.26 11h35