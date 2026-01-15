Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

No BBB 26, Edilson Capetinha relembra conselho a Felipão antes do 7 a 1: 'Bernard é ruim p...'

Estadão Conteúdo

Participante do "Big Brother Brasil 2026", o ex-atacante Edilson Capetinha revelou durante o reality show uma conversa que teve com o técnico Luiz Felipe Scolari, sobre a partida do Brasil contra a Alemanha, pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. A seleção europeia venceu o duelo por 7 a 1.

Naquele revés acachapante no Mineirão, Felipão optou por escalar o meia Bernard, que hoje está no Atlético-MG. Astro da seleção brasileira na Copa de 2014, Neymar desfalcou o Brasil contra a Alemanha, por estar contundido.

Para o confronto contra os alemães, Luiz Felipe Scolari cogitou escalar um time mais defensivo. No entanto, colocou Bernard como substituto de Neymar. Edilson Capetinha revelou que deu conselhos ao treinador.

"Eu falei: 'Eu não botava (o Bernard)'. Jogaria por uma bola e colocaria mais um volante. Colocaria Hulk e Fred na frente e jogaria por uma bola contra a Alemanha. Falei: 'Você (Felipão) vai colocar o Bernard?'. O Bernard é fraco. E ele falou: 'Na Copa de 2002, eu te coloquei'. E eu falei: 'Mas eu não sou o Bernard. O Bernard é ruim p...", disse Edilson, durante o programa da "TV Globo".

Edilson Capetinha disputou a Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira. O time nacional, comandado justamente por Luiz Felipe Scolari, foi campeão mundial. Na decisão, o Brasil derrotou a Alemanha pelo placar de 2 a 0.

O atacante Bernard, que atualmente tem 33 anos, foi revelado nas categorias de base do Atlético-MG. O atleta tem passagens por Shakhtar Donetsk, Everton, Sharjah e Panathinaikos. Ele retornou ao clube mineiro na temporada de 2024.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

BBB

Edílson Capetinha

Felipão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Polêmica

Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja

Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento

15.01.26 11h35

FUTEBOL

Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão

Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A

15.01.26 10h11

futebol

FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso

Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos

15.01.26 9h12

FUTEBOL

Árbitro coloca estádios do Remo e do Paysandu como os 'mais temidos' pela arbitragem; veja a lista

O árbitro Marcelo de Lima Henrique listou os cinco estádios 'complicados' de trabalhar e as casas do Remo e do Paysandu lideram o ranking

14.01.26 16h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

FPF libera gratuidade para final da Supercopa Grão-Pará entre Remo e Águia; veja como ter acesso

Os ingressos gratuitos são direcionados para pessoas com deficiência, pessoas com TEA e idosos

15.01.26 9h12

FUTEBOL

Com data para o Re-Pa, FPF divulga tabela detalhada da 2ª à 4ª rodada do Parazão

Duelo do Remo da terceira rodada foi marcado para a véspera de partida dos azulinos na Série A

15.01.26 10h11

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira

15.01.26 7h00

Polêmica

Independente pede a suspensão do Parazão por conta de processo envolvendo Tuna e Capitão Poço; veja

Clube foi até a justiça comum, que deu causa para o time e ordenou que o STJD refaça o julgamento

15.01.26 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda