No BBB 26, Edilson Capetinha relembra conselho a Felipão antes do 7 a 1: 'Bernard é ruim p...'

Participante do "Big Brother Brasil 2026", o ex-atacante Edilson Capetinha revelou durante o reality show uma conversa que teve com o técnico Luiz Felipe Scolari, sobre a partida do Brasil contra a Alemanha, pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. A seleção europeia venceu o duelo por 7 a 1.

Naquele revés acachapante no Mineirão, Felipão optou por escalar o meia Bernard, que hoje está no Atlético-MG. Astro da seleção brasileira na Copa de 2014, Neymar desfalcou o Brasil contra a Alemanha, por estar contundido.

Para o confronto contra os alemães, Luiz Felipe Scolari cogitou escalar um time mais defensivo. No entanto, colocou Bernard como substituto de Neymar. Edilson Capetinha revelou que deu conselhos ao treinador.

"Eu falei: 'Eu não botava (o Bernard)'. Jogaria por uma bola e colocaria mais um volante. Colocaria Hulk e Fred na frente e jogaria por uma bola contra a Alemanha. Falei: 'Você (Felipão) vai colocar o Bernard?'. O Bernard é fraco. E ele falou: 'Na Copa de 2002, eu te coloquei'. E eu falei: 'Mas eu não sou o Bernard. O Bernard é ruim p...", disse Edilson, durante o programa da "TV Globo".

Edilson Capetinha disputou a Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira. O time nacional, comandado justamente por Luiz Felipe Scolari, foi campeão mundial. Na decisão, o Brasil derrotou a Alemanha pelo placar de 2 a 0.

O atacante Bernard, que atualmente tem 33 anos, foi revelado nas categorias de base do Atlético-MG. O atleta tem passagens por Shakhtar Donetsk, Everton, Sharjah e Panathinaikos. Ele retornou ao clube mineiro na temporada de 2024.