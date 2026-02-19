Capa Jornal Amazônia
Greve na Argentina provoca cancelamentos de voos e afeta operações da Latam e Gol

Estadão Conteúdo

A greve geral realizada nesta quinta-feira, 19, na Argentina provocou cancelamentos e alterações em voos no país, afetando a operação da estatal Aerolíneas Argentinas e também rotas da Latam e Gol, segundo informações divulgadas pelas empresas. Sindicatos convocaram uma paralisação de 24 horas para protestar contra a reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Milei, o que impacta serviços em aeroportos.

A Aerolíneas Argentinas informou o cancelamento de 255 voos em sua malha aérea devido à paralisação convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT). A empresa estima impactos para mais de 31 mil passageiros e um prejuízo de cerca de US$ 3 milhões.

A companhia afirmou ainda que adotou medidas para mitigar os efeitos da greve, incluindo reprogramação de operações, antecipação de voos e ajustes fora do período afetado. Passageiros foram orientados a verificar notificações enviadas por e-mail, além dos canais de autoatendimento disponíveis no aplicativo e no site da empresa.

O Grupo Latam também conformou, em nota, que precisou alterar sua operação de e para a Argentina diante da greve geral anunciada pela CGT e após notificação formal de adesão dos sindicatos que representam trabalhadores da Intercargo, responsável pelos serviços de rampa nos aeroportos argentinos.

"Diante disso, alguns voos poderão operar com alteração de horário e/ou data, sem necessariamente serem cancelados. Por isso, recomendamos que os passageiros verifiquem o status de seus voos antes de se dirigir ao aeroporto", complementa a aérea.

Na mesma linha, a Gol informou que a paralisação inviabilizou operações aeroportuárias nas cidades de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário nesta quinta-feira, levando ao cancelamento de parte dos voos programados para a data.

Nos dois casos, clientes impactados podem remarcar as viagens sem custos adicionais ou solicitar reembolso.

A Azul, por sua vez, informou que atualmente não opera voos regulares para a Argentina. A companhia mantém apenas operações sazonais, entre julho e agosto, para Bariloche e Mendoza.

