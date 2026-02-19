Virginia Giuffre denunciou Epstein e Andrew; família da vítima comemora prisão de ex-príncipe

Virginia Giuffre, uma das vítimas mais conhecidas de Jeffrey Epstein, foi a responsável pela denúncia que acarretou na perda de todos os títulos, patentes militares, honrarias e funções oficiais da coroa britânica do ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, preso nesta quinta-feira, 19.

O afastamento da vida pública da coroa britânica aconteceu após a repercussão das acusações de crimes sexuais expostas por Virginia em 2019.

Segundo ela, os abusos ocorreram em três ocasiões, todas quando tinha 17 anos, e contaram com a intervenção de Epstein, condenado por exploração sexual de menores, com quem Andrew manteve relação próxima por anos. O ex-príncipe sempre negou as acusações.

Em 2021, Virginia abriu um processo civil contra Andrew nos Estados Unidos, encerrado em fevereiro de 2022 por meio de um acordo financeiro não divulgado, sem que ele admitisse culpa. Ela cometeu suicídio em abril de 2025, aos 41 anos, na Austrália.

Nesta quinta-feira, a família de Virginia divulgou um comunicado celebrando a prisão do ex-príncipe, afirmando que a decisão reforça que "ninguém está acima da lei - nem mesmo a realeza". A nota também agradeceu à Polícia do Vale do Tâmisa pelo trabalho na investigação e destacou que o legado de Virginia serve de inspiração para sobreviventes em todo o mundo.

Andrew Mountbatten-Windsor foi preso por suspeita de má conduta em cargo público, segundo a emissora pública BBC. Ele é investigado pela Polícia do Vale do Tâmisa após uma denúncia sobre o suposto compartilhamento de material confidencial com Epstein.