Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Agentes de imigração do governo Trump matam mulher a tiros em Minneapolis

O Departamento de Segurança Interna (DHS) trata o episódio como um caso de legítima defesa

O Liberal com informações da AE
fonte

Policiais trabalham no local após um suposto tiroteio envolvendo um agente do ICE durante operações policiais federais (Foto de Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Uma mulher, identificada como Reneé Nicole Good, de 37 anos, cidadã americana, foi morta a tiros por um agente de imigração dos Estados Unidos na última quarta-feira, 7, em Minneapolis. O incidente ocorreu durante uma operação de fiscalização migratória na cidade.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) trata o episódio como um caso de legítima defesa, versão contestada por autoridades locais. A ação aconteceu em meio a operações de repressão à imigração.

De acordo com o DHS, um agente do Serviço de Imigração e Aduanas (ICE) atirou contra a motorista depois que ela, supostamente, tentou usar o veículo para atropelar os policiais.

Detalhes do incidente

Vídeos gravados por testemunhas e amplamente divulgados nas redes sociais mostram a sequência dos eventos. As imagens registram agentes se aproximando de um SUV parado no meio da rua e tentando abrir a porta do lado do motorista. Em seguida, o veículo arranca, e outro agente, posicionado à frente, dispara ao menos dois tiros.

image Trump diz que agente matou mulher em em legítima defesa; governador e prefeito negam
O presidente americano culpou os opositores pelo ocorrido

Após os disparos, o automóvel avança, empurra o agente para trás sem derrubá-lo, e colide com dois carros estacionados antes de parar. Testemunhas que presenciaram a cena reagiram com gritos de choque.

O tiroteio é percebido como uma escalada nas operações de fiscalização migratória em grandes cidades americanas. Segundo autoridades, esta é ao menos a quinta morte registrada em ações desse tipo em alguns estados desde o início de 2024.

Investigação em andamento

O gabinete do promotor do Condado de Hennepin informou que a investigação do caso precisa ser concluída antes de qualquer decisão sobre eventuais acusações criminais. O porta-voz Daniel Borgertpoepping acrescentou que tanto autoridades estaduais quanto federais possuem jurisdição para apresentar denúncias.

O governador de Minnesota, Tim Walz, criticou duramente a versão apresentada pelo DHS. Em uma publicação na rede social X, ele classificou a narrativa oficial como "propaganda" e afirmou ter assistido aos vídeos do incidente. Walz garantiu que o estado conduzirá uma investigação "completa, justa e rápida" para assegurar a responsabilização.

O governador adicionou: "Eu tenho uma mensagem bem simples: Presidente Trump e secretária Kirsty Noem, vocês já causaram (danos) demais."

Reações e controvérsias

Após o tiroteio, o ex-presidente Donald Trump utilizou as redes sociais para endossar a versão do DHS. Segundo ele, a mulher estava agindo de forma "muito desordeira, obstruindo e resistindo", e "depois violentamente, deliberadamente e cruelmente" ao trabalho dos agentes. O republicano classificou a mulher morta como uma "agitadora profissional".

O senador estadual Omar Fateh, que esteve no local coletando informações, expressou "profunda preocupação" com relatos de que um médico teria sido impedido por autoridades federais de realizar manobras de reanimação cardiopulmonar na vítima.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou que a presença de agentes federais de imigração está "causando caos" na cidade e exigiu a retirada imediata do ICE. Ele ressaltou que a administração municipal apoia as comunidades de imigrantes e refugiados.

Em nota, o DHS classificou o episódio como um "ato de terrorismo doméstico". O órgão afirmou que manifestantes teriam bloqueado a operação e que a mulher usou o veículo de forma deliberada para tentar matar agentes.

A pasta acrescentou que o policial que disparou agiu conforme seu treinamento para proteger a própria vida, a de colegas e a segurança do público. O departamento atribuiu o episódio ao aumento de ataques e ameaças contra agentes federais, ressaltando que as informações ainda estão em atualização.

Violência Policial em Minneapolis e o Caso George Floyd

Em maio de 2020, o homicídio de George Floyd em Minneapolis gerou uma onda de indignação e inúmeros protestos.

Floyd, um homem afro-americano de 46 anos, foi assassinado na esquina de uma rua em Minneapolis. Ele foi algemado e imobilizado no chão por Derek Chauvin e outros policiais que atendiam a uma ocorrência de falsificação de documentos.

A jovem Darnella Frazier, de 17 anos, gravou Derek Chauvin ajoelhado sobre o pescoço de George, que repetidamente dizia: "Eu não consigo respirar."

O vídeo gravado por Frazier foi crucial para contradizer a alegação inicial da polícia de que a morte de Floyd estaria associada a um "incidente médico" durante a abordagem. O ex-policial Derek Chauvin foi condenado em 2022 a 21 anos de prisão pelo assassinato de Floyd.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

agentes

imigração

mulher

assassinato Minneapolis
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Lula e Carney repudiam ataque dos EUA e querem acelerar acordo Mercosul-Canadá

08.01.26 21h07

Câmara dos EUA aprova projeto de lei para estender subsídios de saúde por mais 3 anos

08.01.26 19h57

Trump: estou instruindo meus representantes a comprarem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários

08.01.26 19h12

IMPASSE

Trump critica resolução limitando poderes de guerra e diz: 'votação mais importante ainda virá'

O texto prevê também que qualquer novo ataque contra a Venezuela dependa de autorização prévia do Congresso.

08.01.26 16h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda