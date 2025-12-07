Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Prefeito eleito de Nova York informa imigrantes sobre direito de não cumprir ordens do ICE

Estadão Conteúdo

O prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, postou um vídeo nas redes sociais neste domingo, 7, explicando o direito dos imigrantes de se recusarem a falar ou cumprir ordens de agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA (ICE, na sigla em inglês), dias depois de agentes federais realizarem uma batida em Manhattan.

No vídeo, Mamdani promete proteger os 3 milhões de imigrantes da cidade, dizendo: "Todos nós podemos enfrentar o ICE se conhecermos nossos direitos."

Ele explicou que as pessoas nos EUA podem optar por não falar com agentes federais de imigração, filmá-los sem interferir e recusar ordens para entrar em espaços privados. Agentes do ICE não podem entrar em lugares como uma casa, escola ou um local de trabalho sem um mandado judicial, disse Mamdani.

"O ICE tem permissão legal para mentir para você, mas você tem o direito de permanecer em silêncio. Se você estiver sendo detido, pode sempre perguntar: 'Estou livre para ir?' repetidamente até que eles respondam", disse Mamdani, que será empossado como prefeito em 1º de janeiro.

"Nova York sempre dará boas-vindas aos imigrantes, e eu lutarei todos os dias para proteger, apoiar e celebrar nossos irmãos e irmãs imigrantes", disse Mamdani. Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

TRUMP

IMIGRAÇÃO

ICE

NY

ZOHRAN MAMDANI
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Belém, na Cisjordânia, volta a acender árvore de Natal em meio a trégua na Faixa de Gaza

08.12.25 10h43

MUNDO

Colômbia: presidente diz que corpos achados no mar podem ser de vítimas de bombardeio dos EUA

Petro já havia acusado Washington de violar a soberania colombiana e de matar um pescador durante operações militares

08.12.25 8h03

Tóquio pede calma após radar da China mirar caças japoneses

08.12.25 7h53

Trump diz que Zelenski 'não está pronto' para aceitar proposta dos EUA para encerrar guerra

08.12.25 7h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

TENSÃO

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal

A ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto.

01.12.25 15h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TRÀGICO

Premonição? Influenciadora faz post sobre 'sofrer acidente' horas antes de morrer; entenda

A jovem costumava publicar vídeos radicais com sua mototoclicleta nas mídias sociais

02.12.25 12h24

Justin Bieber indiano

Acabaram as chances! Homem mais bonito da Índia se casa com a própria prima

Suraj Chavan publicou fotos da cerimônia tradicional nas redes sociais e confirmou que está “oficialmente comprometido”

05.12.25 21h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda