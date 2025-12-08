EUA: Suprema Corte avalia poder de Trump para demitir membros de agências federais

A Suprema Corte dos Estados Unidos deve analisar nesta segunda-feira (8) um recurso do governo Donald Trump. O objetivo é ampliar o poder do presidente de demitir dirigentes de agências federais independentes.

O caso específico em questão trata da exoneração, sem justa causa, de uma integrante da Comissão Federal de Comércio (FTC). Advogados do governo defendem a derrubada de uma decisão de 1935 que impõe limites a esse tipo de demissão.

A maioria conservadora do tribunal já indicou apoio à tese do governo, autorizando demissões enquanto os processos judiciais tramitam. A Corte também avaliará se juízes podem determinar a reintegração de autoridades que foram demitidas.

Implicações para Agências Federais

Esta decisão pode ter impacto significativo, afetando inclusive o Federal Reserve (Fed), o banco central americano. A solicitação do governo Donald Trump busca redefinir as regras para desligamento de cargos importantes.