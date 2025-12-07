Presidente do Benin condena tentativa de golpe e afirma que amotinados estão 'em fuga'

O presidente do Benin, país da África Ocidental, Patrice Talon, condenou neste domingo, 7, uma tentativa de golpe frustrada pelo Exército em seus primeiros comentários públicos desde que tiros foram ouvidos em partes da capital administrativa, Cotonou.

Um grupo de soldados apareceu na TV estatal de Benin no início do domingo para anunciar a dissolução do governo em um aparente golpe, que seria o mais recente de muitos na África Ocidental. O grupo se autodenominou Comitê Militar para a Refundação.

Mais tarde, o ministro do Interior, Alassane Seidou, anunciou em um vídeo no Facebook que a tentativa de golpe havia sido "frustrada", mas Talon não havia feito comentários.

"Gostaria também de aproveitar esta oportunidade para expressar minhas condolências às vítimas desta aventura insensata, bem como àqueles que ainda estão sendo mantidos pelos amotinados em fuga", disse o presidente em um discurso televisionado à nação. "Asseguro-lhes que faremos tudo ao nosso alcance para encontrá-los sãos e salvos."

O presidente não forneceu números sobre vítimas ou reféns.

"Na manhã de domingo, um pequeno grupo de soldados lançou uma rebelião para desestabilizar o Estado e suas instituições", disse Seidou. "Diante dessa situação, as Forças Armadas do Benin e sua liderança, fiéis ao seu juramento, permaneceram comprometidas com a república."

A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), bloco de países da região, afirmou que ordenou o envio de uma tropa regional com integrantes da Nigéria, Serra Leoa, Costa do Marfim e Gana para apoiar o exército do Benin para "preservar a ordem constitucional e a integridade territorial da República do Benin".

A imprensa local relatou a prisão de 13 soldados que participaram do golpe no início do domingo, citando fontes próximas à presidência. Ainda não está claro se o Tenente-Coronel Pascal Tigri, líder do golpe, foi capturado. Tiros foram ouvidos e soldados foram vistos patrulhando alguns locais em Cotonou, mas a cidade está relativamente calma desde que a tentativa de golpe foi anunciada.

Talon está no poder desde 2016 e deve deixar o cargo em abril, após uma eleição presidencial. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.