Mundo

Mundo

'Grande mentira': prefeito de Minneapolis rebate governo Trump sobre mulher morta por agente

Estadão Conteúdo

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, afirmou na quarta-feira, 7, que a alegação do governo Trump de que um agente do Serviço de Imigração e Aduanas (ICE, na sigla em inglês) agiu em legítima defesa ao matar uma mulher a tiros durante uma operação é "uma grande mentira".

"Eles já estão tentando distorcer isso, alegando legítima defesa. Tendo visto o vídeo, quero dizer a todos diretamente: isso é uma grande mentira", disse o prefeito.

Renee Nicole Macklin Good, de 37 anos, foi morta com um tiro na cabeça por um agente do ICE na manhã de quarta-feira, em um bairro residencial de Minneapolis. Um vídeo mostra o momento em que o carro dela bloqueia a via por onde viaturas do ICE tentavam passar.

Um dos policiais desce do veículo e tenta abrir a porta do carro de Renee, mas a motorista dá ré e depois acelera, no que parece uma tentativa de fugir do local. Nesse momento, um segundo agente, que estava próximo à parte da frente do carro, atira contra a mulher.

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, descreveu o incidente como um "ato de terrorismo doméstico" contra agentes do ICE por parte de uma mulher que "tentou atropelá-los e os atingiu com seu veículo". "Um de nossos agentes agiu rápida e defensivamente, atirando para proteger a si mesmo e às pessoas ao seu redor", afirmou.

Kristi também disse que o policial responsável pelo disparo já havia sido atropelado e arrastado por um motorista contrário ao ICE em junho. A mesma versão de legítima defesa foi reiterada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Frey classificou a versão apresentada por Kristi como uma "narrativa lixo". Em um discurso visivelmente irritado, ele afirmou que, apesar de o ICE alegar que suas ações têm o objetivo de garantir segurança à população, a atuação do órgão produz o efeito oposto. O prefeito usou palavrões para exigir que os agentes deixem Minneapolis.

"Ao ICE: caiam fora de Minneapolis. Vocês declararam que o motivo de estar nesta cidade era criar algum tipo de segurança, mas estão fazendo justamente o contrário", disse Frey. "Eles estão separando famílias. Estão semeando o caos em nossas ruas e, neste caso, literalmente matando pessoas."

Mais de 2 mil agentes federais foram enviados às cidades de Minneapolis e Saint Paul nas últimas semanas como parte da repressão a fraudes na imigração.

"Temíamos este momento desde os estágios iniciais da presença do ICE em Minneapolis", afirmou o prefeito. "Este foi um agente federal usando o poder de forma imprudente, o que resultou na morte de alguém."

Frey conta com o apoio do governador de Minnesota, Tim Walz, que criticou duramente a versão apresentada pelo Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês). Walz classificou a narrativa do governo Trump como "propaganda" e afirmou que o Estado garantirá uma investigação "completa, justa e rápida" para assegurar responsabilização.(Com informações da Associated Press).

Mundo
.
