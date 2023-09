Professor de 63 anos é preso por abusar sexualmente de crianças e adolescentes em sala de aula

Um professor de 63 anos foi preso por abusar sexualmente de alunas em uma escola na região metropolitana de Curitiba. Segundo as autoridades, o homem beijava e acariciava alunas com idade entre 9 e 11 anos, durante as aulas. Ao todo, sete alunas informaram o crime aos pais, sendo também formalizado por meio de boletim de ocorrência. Conforme apurado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), os abusos ocorreram ao longo deste ano.

“O denunciado se aproveitava da idade das vítimas para praticar os atos libidinosos. Esse tipo de conduta não é tolerada pelo Ministério Público. Tão logo tomei conhecimento, peguei o inquérito policial, analisei e efetuei a denúncia, postulei a prisão preventiva do acusado, a qual foi deferida para que a ordem pública fique tutelada”, afirmou o promotor de justiça, Eduardo Labruna Daiha.

De acordo com o promotor, esse tipo de crime “acaba com a vida da criança”, sendo necessária a prisão do suspeito o quanto antes. “A partir do momento em que um funcionário de escola se vale da sua condição para efetuar esse tipo de crime, você praticamente acaba com a vida da vítima, a qual se sente insegura de frequentar a escola e esse tipo de crime deixa marcas, sequelas, dentro da vítima durante anos, anos e anos”.

O professor foi afastado pela Secretaria Municipal de Educação, sendo preso em casa, em Colombo, e deverá ficar à disposição da Justiça.

Se condenado, o professor pode pegar de 8 a 15 anos de reclusão, podendo ser aumentada em até dois terços por se tratar de crime continuado.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com