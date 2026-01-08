Capa Jornal Amazônia
Rubio planeja reunião com autoridades da Dinamarca na próxima semana para discutir Groenlândia

Estadão Conteúdo

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que planeja se reunir com autoridades dinamarquesas na próxima semana, após a administração do presidente americano, Donald Trump, reafirmar a intenção de assumir o controle da Groenlândia, a estratégica ilha ártica que é um território autônomo da Dinamarca e rica em matérias-primas críticas.

"Trump não é o primeiro presidente dos EUA que examinou ou considerou como poderíamos adquirir a Groenlândia", disse na quarta-feira, 7.

O Ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, e sua contraparte groenlandesa, Vivian Motzfeldt, haviam solicitado uma reunião com Rubio, de acordo com um comunicado postado na terça-feira no site do governo da Groenlândia. Pedidos anteriores para uma reunião não foram bem-sucedidos, disse a nota.

Rubio disse a um grupo seleto de legisladores dos EUA que era a intenção da administração republicana eventualmente comprar a Groenlândia, em vez de usar força militar. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

