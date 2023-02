Adolescente é atingido por raio dentro de casa e sobrevive; entenda o caso

Um adolescente de 16 anos foi atingido por um raio dentro da própria casa e sobreviveu. O caso aconteceu na segunda-feira (30), no município de Crateús, a 359,1 km de Fortaleza, no Ceará (CE). O rapaz estava colocando algumas garrafas de água na geladeira quando sofreu a descarga elétrica. Ainda desacordado no chão da cozinha, o pai o encontrou e o levou para uma unidade de saúde mais próxima.

O adolescente, identificado como Matheus, ficou internado no Hospital São Lucas de Crateús. O menino foi recuperando os sentidos aos poucos no mesmo dia. Ficou com dormência na língua e dificuldade para falar. Com o resultado dos exames alterados, a equipe médica decidiu que ele permanecesse no local por mais 12 horas.

VEJA MAIS

Ainda não há atualizações oficiais sobre o estado de saúde do rapaz até que os testes sejam repetidos para ver se existe a possibilidade de alta. Com informações do site O Povo.

Como evitar acidentes por raios dentro de casa?

Não use celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

Deixe de lado o chuveiro ou torneira elétrica;

Cuidado com a manunteção de tomadas elétricas.

Como evitar aciendentes por raios fora de casa?