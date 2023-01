BBB 23: Nervoso com possível saída, Gabriel Fop machuca dedos e solicita curativos

No último domingo (29), o segundo Paredão do "Big Brother Brasil 23" foi formado, com Cezar Black (34 anos), Domitila (38 anos) e Gabriel Tavares (24 anos) na berlinda. A ansiedade é tão grande que o modelo paulista arrancou a pele próximo à unha e solicitou curativos para a produção após o Raio-X desta terça-feira, 31 de janeiro.

Gabriel pode ser o eliminado desta semana por estar envolvido na maior polêmica do programa até o momento, após o apresentador, Tadeu Schmidt, chamar sua atenção por conta de alguns comportamentos abusivos do modelo contra a atriz Bruna Griphao (23 anos), com quem se relacionou brevemente.

No Raio-X, Gabriel afirmou que estava mais tranquilo do que antes da prova Bate e Volta, porque agora depende só do público:

“Acredito que o Brasil consegue me perdoar, consiga ver que, aos pouquinhos, eu estou mudando. Estou tendo mudanças nas minhas atitudes, na forma como eu falo”, disse Gabriel.

Mesmo com a atitude positiva, Gabriel revelou que se machucou por conta do nervosismo: “Estou com os dedos machucados por arrancar a ‘pelinha’ [do dedo] de nervoso”, contou.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)