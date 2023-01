Que horas começa o BBB hoje: Key Alves diz ter medo de Michael Jackson; vídeo

Na madrugada desta terça-feira (31), a participante do "Big Brother Brasil 23" Key Alves, ao se deitar para dormir, pediu para que não apagassem as luzes do quarto, pois tem medo de Michael Jackson, que morreu em 2009. A jogadora de vôlei disparou que tem receio de que ele apareça no quarto para lhe assombrar.

“Eu tenho medo do Michael Jackson aparecer…”, disse Key Alves aos brothers no quarto, já escuro.

“Todo dia ela dorme no escuro e agora tá com medo do Michael Jackson”, brincou Gustavo, com quem Key está tendo um caso amoroso. Veja o momento:

VEJA MAIS

Key já havia comentado anteriormente na casa sobre seu medo do cantor de “Thriller”. Enquanto conversava com Gustavo, Cezar Black e Gabriel Santana, a sister contou que já viu Michael dentro de um van em Bauru, interior de São Paulo.

“Eu posso estar muito louca, mas eu tenho tanto medo dele que já o vi numa van lá em Bauru [SP]. Ele dentro de uma van preta”, disse Key, enquanto os brothers riam do relato.

“É sério. É cagaço, tenho muito medo dele”, explicou a atleta. “Tem muita gente que tem medo dele mesmo”, complementou Gabriel. Ela ainda comentou sobre sonhos frequentes que tem com Michael: “Bicho, o que eu sonhei já com esse Michael Jackson me chamando, c*ralho”.

Medo antigo

Em julho do ano passado, em entrevista ao podcast “Quase tudo”, Key disse sobre o seu medo desde criança.

“Eu tenho muito medo do Michael Jackson. Muito. Desde os meus nove anos. Guri, é sério, a gente não conseguia ouvir música do cara. Para mim, ele está vivo. Eu chorava”, contou.

Que horas começa o BBB hoje?

O Big Brother Brasil 23 vai começar às 22h25 desta terça-feira, 17 de janeiro, na TV Globo, logo após a novela “Travessia”. Espera-se que o programa tenha cerca de uma hora e 25 minutos de duração, com a transmissão do primeiro Jogo da Discórdia.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)