Veja o que rolou na madrugada de terça-feira, 31, no BBB 23; Jogo da Discórdia movimenta os quartos

O Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil sempre movimentou os ânimos e, nesta madrugada, 31, mexeu com os brothers e sister do BBB 23. Após escolherem os "menos confiáveis" para levar torta na cara na dinâmica, no pós ao vivo, as conversas entre aliados esquentou e teve "fogo no parquinho". As informações são do Gshow.

Para quem não viu a dinâmica da "Torta na Cara", os participantes votavam entre si nos menos confiáveis, os dois escolhidos levavam torta na cara. Diferente das dinâmicas das edições anteriores, esta não teve contato físico entre membros. Os Dummies davam as 'tortadas'. O nome que mais apareceu durante o jogo da discórdia foi o de Gabriel Fop. E pessoas do mesmo grupo votaram entre si. Depois rolou aquela "DR".

Paula e Tina votaram uma na outra e quando acabou a dinâmica, as duas foram tentar se entender. "Mas eu não queria te chamar... Até porque eu não queria expor o nosso grupo. Entendeu? Mas foi bom para as pessoas entenderem que foi bala trocada. Acho que eles perceberam que era algo entre nós duas", falou Paula Freitas.

Bruna Griphao não gostou dos nomes das pessoas do quarto que estão terem sido apontados durante o jogo. A atriz e a paraense se alfinetaram. "Pra mim, deu. Deu o negócio de grupo, e estou falando numa boa. Eu não acho justo vocês votarem dentro do nosso grupo, tendo possibilidade de votar em outras pessoas que estavam ali. [...] Assim quem continua com a mentalidade de grupo se indispõe, como eu me indispus com a Marvvila. E aqui ninguém se indispõe com ninguém", expressou Bruna.

"Era algo pessoal, e não de jogo. Por isso que eu votei no Gabriel", respondeu Larissa. "Mas eles sempre vão tentar fazer a gente se desentender. Tipo a Paula, ela já se entendeu com a Tina. Mas como eu vou me entender com a Marvvila por ter escolhido ela?", retrucou Bruna.