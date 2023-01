No BBB23, Gabriel Fop faz comentário considerado racista sobre o cabelo de Bruno: 'Parece o carpete'

O paulista Gabriel Tavares, de 24 anos, fez um comentário considerado racista a respeito do cabelo de Bruno. Durante uma conversa, o modelo tocou no cabelo de Bruno e o comparou com o “carpete da grama” da casa onde estão confinados.

O modelo, que também é chamado de Gabriel Fop, está no centro da maior polêmica desta edição do Big Brother Brasil até o momento. O apresentador Tadeu Schmidt chamou a atenção do brother por conta de sucessivos comportamentos considerados abusivos contra a atriz Bruna Griphao, com quem teve um breve romance.

Nesta segunda-feira, 30 de janeiro, o comportamento de Gabriel foi duramente criticado por internautas, que consideraram o comentário racista. “Além de machista é racista. Esse rapaz é mau caráter”, disse uma espectadora no Twitter. Veja o vídeo do momento:

Gabriel Fop pode sair amanhã

No último domingo, 29 de janeiro, a casa formou o segundo Paredão desta edição do BBB. Cezar Black, indicado pelo líder; Gabriel, foi puxado por Cezar no Contragolpe; e Domitila e MC Guimê foram indicados pela casa. Entretanto, o líder usou o Poder Curinga e tirou MC Guimê do paredão, colocando assim o terceiro mais votado da casa, Cristian.

No Bate e Volta, Cristian se livrou do paredão. Sendo assim, o paredão da semana ficou entre Gabriel Fop, Domitilla e Cezar Black. O público vai descobrir qual participante vai deixar a casa na próxima terça-feira, 31 de janeiro.

