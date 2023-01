Enquete BBB UOL: veja a votação parcial do segundo paredão; Cezar Black, Domitila Barros ou Gabriel?

A madrugada do BBB 23 pegou fogo, após a formação do 2º paredão da edição que colocou Cezar Black, Domitila Barros e Gabriel na berlinda. O público pode escolher quem sairá nesta terça-feira, 31, do programa. Mas enquanto o resultado oficial não vem, segundo a prévia da enquete não oficial do UOL, Gabriel lidera as intenções de votos do público, com 48,20%, seguido por Domitila com 46,85% e Cézar aparece em último com 4,95%, até às 10h15 desta segunda-feira, 30.

O paredão foi formado primeiro com a escolha do líder Cara de Sapato, colocando Cézar diretamente no Paredão. Black teve direito a contragolpe e puxou Gabriel para o páreo com ele. Entre os arranjos feitos pela casa, Domitila, Cristian e Gabriel disputaram a prova. Quando Cristian venceu a prova, Domitila e Gabriel garantiram o seus lugares no paredão.

Vote na enquete do Grupo Liberal e escolha quem deve sair aqui.

Para votar em que deverá sair, é só acessar o site do Gshow na área do BBB 23 ou acessando aqui.