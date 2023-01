BBB 23: Veja o que aconteceu nesta madrugada 30/01 na casa

O paredão está formado no BBB 23. Cézar Black, Domitila e Gabriel estão na berlinda e disputam a permanência na casa mais vigiada do país. O anjo Ricardo imunizou Tina, enquanto o líder Cara de Sapato colocou Cézar no paredão. No discurso de 'permanência', Domitila citou relacionamentos abusivos e pediu uma chance de ficar 'uma semaninha a mais'.

A fala da sister repercutiu depois do 'ao vivo'. Gabriel Fop e Domitila discutiram sobre a exposição. "Você quer sentar para conversar comigo?", disse Domitila ao iniciar a conversa.

Gabriel respondeu: "Eu posso ficar de pé?".

A sister retrucou questionando se o assunto era importante os dois poderiam sentar. "Eu não vou ficar mordendo isca de peixe", pontuou .

"É muito importante. Uma coisa é você passar pano para mim, outra coisa é você expor uma pessoa que você disse que não iria expor, que não queria expor e disse que teria um cuidado com ela", finalizou Fop.

No quarto com a jogadora de Vôlei Key, Domitila se mostrou incomodada. "Ele querer inventar uma situação, e eu vendo que ali não era nada com a Bruna. E a Bruna se doendo por ele. [...] Muitas vezes isso é ruim pra ela lá fora. Não temos que ajudar na atitude de ninguém", ponderou Key.

Outro nome que circulou entre as conversas da madrugada foi do médico Fred Nicácio. Amanda e Cara de Sapato em conversa disseram que Fred está diferente. A sister sentiu a indiferença e ambos estão atentos a este comportamento. "Se ele prefere não falar comigo beleza. É só por que não foi com minha cara? Só quero saber. Eu quero entender, porque aí ele vira uma opção de voto minha”, disse.

Guimê especulou como aconteceu a eliminação do paredão falso e acreditava que o casal "Agrovôlei" era bem mais querido. Em outro momento, Fred Nicácio alertou Domitila sobre a forma como trouxe o assunto à tona no ao vivo: "Eu entendi que você quis falar que tem valores tais e o seu adversário não. Isso eu acho legal você falar. Falar a palavra 'relacionamento abusivo' dá a entender que você 'tá' colocando o dedo na ferida."

O médico também revelou as estratégias e disse que “O ideal é quem já tem ideia do que vai falar [do nosso grupo] levante logo para ir”, para não passar a impressão ao público de que eles estão sendo mais afetados pelo outro grupo.

Desde a saída de Marília, na última quinta-feira (26), o jogo esquentou. O 'Quarto Deserto' elaborou os possíveis vetos da Prova do Líder, já os brothers e sisters do 'Fundo do Mar' desejam usar o Queridômetro para 'enganar' e confundir os adversários. A sugestão foi de Gabriel Santana, após perceber que Guimê seria o mais votado para este domingo. "A gente colocou oito alvos nele, então a casa inteira já sabia que a gente ia nele. Semana que vem, a gente tem que confundir. Se a gente quer colocar o Guimê, a gente coloca um monte de alvo no Alface [Ricardo]", disse.