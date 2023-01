BBB23: Ricardo diz que Sarah lembra 'girafa' e sister responde: 'piroquinha'

No BBB 23, casa mais vigiada do Brasil, os ânimos estão à flor da pele. até mesmo com as brincadeiras. O brother Ricardo chamou Sarah Aline de “girafa”, se referindo ao tamanho das pernas dela. A psicóloga não ficou em silêncio. Logo em seguida, respondeu ao biomédico o chamando de “piroquinha”, o que incomodou nitidamente o participante.

Vale lembrar que durante o domingo, Ricardo também procurou confusão com Bruna Griphao por causa de um sutiã que a sister pendurou no quarto. Gabriel Fop chegou a dizer que o biomédico estava procurando "pelo em ovo" para brigar.

