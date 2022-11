Homem passa por cirurgia no estômago após engolir 187 moedas

A equipe médica de um hospital da cidade de Bagalkot, no estado indiano de Karnataka, foi surpreendida no último sábado (26), após um homem chegar com dores abdominais e precisar passar por uma cirurgia para retirar 187 moedas alojadas no estômago.

Segundo informações do The Mirror divulgadas pelo Uol, o indiano passava por transtornos mentais e vinha engolindo itens de metal há três meses. Com fortes dores e inchaço na barriga, ele foi levado para o hospital, onde um raio-X constatou a existência de corpos estranhos no seu estômago.

"O estômago estava enormemente dilatado. Muitas moedas estavam presas em diferentes lugares", disse o médico Eshwar Kalaburgi. Após duas horas de cirurgia, todas as moedas, que pesavam 1,5 kg, foram retiradas e o homem segue em recuperação na unidade de saúde.

Apesar de incomum, a síndrome que faz uma pessoa comer coisas não comestíveis é chamada de alotriofagia. Geralmente, a doença acomete crianças ainda na fase de introdução alimentar, mas em casos de adultos, ela pode estar relacionada a um sintoma de alguma outra condição médica ou até mesmo doença mental.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)