Médico é acusado de roubar rim de paciente durante cirurgia para retirada de útero

Uma mulher acredita que teve os rins removidos, sem nenhuma autorização, por um médico durante uma cirurgia para retirada do útero. Para tentar sobreviver, a vítima exige os rins do cirurgião como punição. O caso ocorreu na Índia e as informações são do portal R7.

No dia 3 de setembro, Sunita Devi, de 38 anos, deu entrada no hospital de Muzaffarpur para retirar o útero. Porém, após não conseguir se recuperar depois da cirurgia e chegar a um estado crítico de saúde, ela descobriu no mesmo hospital que não tinha mais os rins. Desde então, a vítima necessita de hemodiálise regular.

A situação virou investigação policial. O médico responsável pela cirurgia é o principal suspeito do crime e está foragido, juntamente com o dono do hospital. Além disso, a polícia informou que a instituição não tem autorização para funcionar, e que as credenciais do profissional de saúde podem ser falsas.

Revoltada e doente, Sunita requer que os rins do médico sejam doados a ela como punição para o crime, além de dar a ela condições de sobrevivência.

O portal R7 diz ainda que o caso segue sob investigação e policiais continuam as buscas pelos dois foragidos.